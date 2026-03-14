Mundial Norteamérica 2026: ¿Cómo se encuentran las siete selecciones favoritas a menos de 100 días?

El Mundial está a la vuelta de la esquina. Restan solo 88 días para que ruede la pelotita en la máxima fiesta del fútbol y la expectativa por ver el último baile de Luka Modric, James Rodríguez, Mohamed Salah, Sadio Mané, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y más figuras, es total. Esta será la vigésima tercera edición y por primera vez en la historia serán 36 los países que disputarán el cetro en tres países en simultáneo: Estados Unidos, Canadá y México.

La lucha por tocar el cielo con las manos comienza el 11 de junio y el campeón se conocerá el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey. ¿Messi repetirá el plato?, ¿Cristiano Ronaldo guiará a Portugal a conquistar su primera Copa del Mundo? Son algunas de las interrogantes que se hacen los hinchas. Y estas interrogantes crecen aún más por algunas dudas que existen en las siete selecciones favoritas.

Alemania: situación agridulce.

Enfocada en evitar las situaciones calamitosas de Rusia 2018 y Qatar 2022, certámenes en los que registró sus peores actuaciones mundialistas, quedando eliminada en la primera ronda, Alemania afronta un momento agridulce en busca de su quinta corona.

Julian Nagelsmann celebra el regreso en buena forma del centrocampista Jamal Musiala en el Bayern Munich, pero lamenta la reciente lesión de Marc-André ter Stegen que puede dejar al portero fuera de la cita norteamericana.

Argentina: a la espera del sí de Messi.

Todo indica que el ocho veces ganador del Balón de Oro firmará el récord de jugar seis Mundiales, una proeza que puede compartir con Cristiano Ronaldo. Pero todavía falta el sí definitivo de Lionel Messi, de 38 años.

La “Pulga” ha dicho que su presencia dependerá de su estado físico, pero su 2025 de lujo y su renovación hasta 2028 con Inter Miami hacen pensar que defenderá el título conquistado por la Albiceleste en Qatar.

En el improbable caso de que pierda a su capitán, la ‘Scaloneta’ ya ha demostrado ser un equipo sólido que lideró a sus anchas la eliminatoria y ganó la Copa América 2024.

Brasil: las dudas de Carlo Ancelotti.

En el banco de los pentacampeones mundiales desde junio (cuatro triunfos, dos empates, dos derrotas), Carlo Ancelotti todavía tiene trabajo por hacer para que Brasil vuelva a provocar miedo. La “Canarinha” tuvo la peor campaña histórica en las eliminatorias bajo el formato actual (28 puntos en 18 juegos) y sufre para hallar laterales y centrodelanteros.

La noticia optimista es el buen momento de los atacantes Joao Pedro, Matheus Cunha, Igor Thiago, Vinícius Jr. y Endrick, así como del fogueado mediocampista Casemiro. Quien se bajó del barco fue Rodrygo, quien ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha por lo que no llegará a la justa mundialista.

La gran incógnita pasa por Neymar, de 34 años, que no ha jugado todavía con Carletto a raíz de sus recurrentes lesiones.

España: pendiente de la enfermería.

La vigente campeona de Europa tiene varios jugadores lesionados (Merino, Fabián Ruiz, Nico Williams, Barrios, Gavi, Samu) o que se han recuperado recientemente (Rodri, Carvajal, Laporte, Le Normand).

Incluso la estrella Lamine Yamal está teniendo una temporada de altibajos por problemas de pubalgia. El técnico Luis de la Fuente, además, sigue sin tener un ‘9’ y cada vez más voces le reclaman convocar al arquero del Barcelona, Joan García, uno de los mejores del campeonato, pero que por ahora no entró en los planes del seleccionador.

Francia: alarma por Mbappé.

Tocado en la rodilla izquierda y baja en los últimos partidos con el Real Madrid, el estado físico de Kylian Mbappé es la gran preocupación de Francia. Aunque el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, anticipó que podría tener minuos contra el Manchester City este miércoles por los octavos de final vuelta de la Champions League. “Está cada día mejor y con su evolución favorable. Está muy bien. Confiamos en que esté para viajar a Mánchester”, dijo Arbeloa.

Inglaterra: Harry Kane, en ti confío.

Con 45 goles en 37 partidos con el Bayern Múnich este curso, Thomas Tuchel puede estar de plácemes con el nivel de su máxima figura, Harry Kane. El buen momento del capitán ilusiona a los subcampeones de Europa, que renovaron el contrato de su timonel hasta 2028 tras una inmaculada fase de clasificación (ocho triunfos, cero goles recibidos).

Aunque la gran interrogante pasa por Jude Bellingham, que sigue recuperándose de su lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda y lleva varias semanas sin jugar.

Portugal: CR7, en forma.

En el camino hacia los 1.000 goles, Cristiano Ronaldo se mantiene como la gran carta de presentación de Portugal en la búsqueda de su primer título mundial.

Pero la estrella de 41 años, autor de 22 goles en 26 cotejos con el Al-Nassr saudí, no es la única arma del equipo que conduce Roberto Martínez. Campeona de la Liga de Naciones 2025, la Selecao se entusiasma con el buen nivel de Bruno Fernandes en el Manchester United y la exquisitez de Vitinha en el mediocampo del PSG.