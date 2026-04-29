Junior jugó con un futbolista menos desde los 20 minutos del primer tiempo. Foto: composición LR/ESPN

Junior jugó con un futbolista menos desde los 20 minutos del primer tiempo. Foto: composición LR/ESPN

Sporting Cristal logró un triunfo vital en la Copa Libertadores. Los dirigidos por Zé Ricardo consiguieron un 2-0 ante Junior de Barranquilla que los dejó con serias opciones de clasificar a los octavos de final del torneo.

Más allá de la alegría celeste, en territorio colombiano se comentó mucho la temprana expulsión del defensor Jermein Peña. En ese sentido, el portero Mauro Silveira se mostró fastidiado y culpó a su compañero por el resultado.

Arquero de Junior culpa a su compañero de derrota ante Cristal

El experimentado arquero uruguayo calificó como una falta de respeto la roja que se ganó Peña por el codazo que le propinó a Miguel Araujo.

“La explicación (de la derrota) fue al minuto 20, la expulsión que nos arruinó todo lo que preparamos en la semana para el partido. Es para nosotros una falta de respeto muy grande que ya ha cometido antes. Se hablará con el plantel y se tomarán decisiones puerta adentro”, manifestó en diálogo con ESPN.

Silveira respaldó la decisión que tomó el árbitro. Además, aseguró que no es la primera vez que se ven perjudicados por el accionar del central cafetero.

“Acabo de ver la jugada, la verdad que nada que reprocharle al juez porque era roja. Es una falta de respeto a nosotros mismos. No es la primera vez, esperemos que lo mejore estamos jugando Libertadores”, concluyó.

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores

A la espera del resultado entre Palmeiras y Cerro Porteño, Sporting Cristal se ubica como único líder.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Sporting Cristal (Perú) 3 2 +2 6 2 Palmeiras (Perú) 2 1 +1 4 3 Cerro Porteño (Paraguay) 2 1 0 3 4 Junior (Colombia) 3 0 -3 1

Próximo partido del grupo F

Los bajopontinos recibirán a Palmeiras en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.