Deportes

Finalissima entre las selecciones de Argentina y España corre riesgo de no disputarse

Presidente de la AFA, Claudio Tapia, propone el Más Monumental, ante el rumor de enfrentarse en el Santiago Bernabéu.

Rafael Louzán y Claudio Tapia, presidentes de la RFEF y AFA, respectivamente.
Rafael Louzán y Claudio Tapia, presidentes de la RFEF y AFA, respectivamente. | Difusión

Este 27 de marzo en Doha (Qatar) se debería de disputar la Finalissima, compromiso que enfrenta a las selecciones de Argentina y España, campeones de América y Europa, respectivamente. Sin embargo, debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán quedó en el aire.

Según informó la cadena COPE, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), propuso a su similar de la “Albiceleste” enfrentarse en Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, algo que no ha sido bien acogido por el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio el “Chiqui” Tapia.

“Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, dijo ayer el dirigente del fútbol argentino, contradiciendo lo informado por el medio español.

Cabe remarcar que la UEFA, organismo que organiza el partido entre los campeones de Europa y América, al cierre de la edición no se ha pronunciado de forma pública y en su página web mantiene que el partido se jugará el 27 de marzo el Lusail Stadium de Qatar, algo que estaría ya completamente descartado, teniendo en cuenta la situación bélica en el Golfo Pérsico.

Otra de las sedes que se habla como alternativa son Lisboa e incluso Roma o París, algo que encajaba más en lo que pide la AFA jugar en territorio neutral.

De disputarse este duelo, sería el cuarto en la historia (1985, 1993 y 2022). En la primera edición el campeón fue Francia. Con un Michel Platini inspirado, venció 2-0 a Uruguay gracias a un doblete suyo.

Ocho años más tarde, Argentina se quedó con la copa al superar en penales a Dinamarca (1-1 y 5-4 en los penales).

Y la última también fue para la “Albiceleste” que venció 3-0 a Italia en Londres.

