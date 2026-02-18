HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de 48 horas en la Carretera Central
Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      
EN VIVO

🚨 EN VIVO | CONGRESO escoge HOY al nuevo PRESIDENTE DEL PERÚ

Deportes

Renato Tapia se enfrenta a Cristiano Ronaldo por los cuartos de final en la Champions League de Asia: AFC anuncia fecha del partido

El volante de la selección peruana tendrá la difícil tarea de eliminar al millonario Al Nassr del legendario 'Cr7' para acceder a las semifinales de la UCL 2 del continente asiático.

Renato Tapia se juega la clasificación a 'semis' contra 'Cr7'. Foto: Lr/ESPN
Renato Tapia se juega la clasificación a 'semis' contra 'Cr7'. Foto: Lr/ESPN

Harto 'chocolate'. Renato Tapia tendrá el lujo de enfrentarse a Cristiano Ronaldo por la Champions League 2 de Asia. El volante de la selección peruana no parte como favorito, pero tiene experiencia jugando contra otras leyendas como Lionel Messi y Neymar. El Al Nassr avanzó a la siguiente fase del circuito de segundo orden en la región oriental, tras eliminar al aguerrido Arkadag en su camino.

'Cr7', pese a sus 41 años, se platea grandes objetivos. El excampeón de la Eurocopa pretende conquistar la Champions League 2. Sin embargo, el Al-Wasl de Renato Tapia va por la hazaña. El cuadro capitaneado por el respetado '5' superó 4-2 a Al-Zawraa. La AFC anunció fecha de la serie.

PUEDES VER: Ronda Rousey anuncia su regreso a las MMA ante Gina Carano en una histórica pelea en Netlix: revelan fecha del combate

lr.pe

¿Cuándo juega Renato Tapia contra Cristiano Ronaldo por Champions League de Asia?

La UCL 2 suele ser importante en el continente asiático. Por este motivo, los fanáticos del fútbol cuentan los días para el esperado cruce. El primer encuentro de la AFC Champions League Two se celebrará el martes 3 de marzo en el Estadio Zabeel. La vuelta de esta emocionante serie está programada para el 10 de marzo en el Al-Awwal Park. Ambos clubes buscarán seguir vivos en el novedoso torneo, ya que una eliminación prematura significará un rotundo fracaso.

Sin embargo, al ser un torneo de segundo orden similar a la UEFA Europa League o Conference League, existe la posibilidad que el técnico Jorge Jesús siga sin convocar al histórico goleador. En la serie anterior prescindió de Cristiano Ronaldo, pero alineó a Joao Félix para asegurar.

PUEDES VER: Giancarlo Granda manda indirecta a Paolo Guerrero al compararlo con Yoshimar Yotún ante 2 de Mayo: "El capitán tiene que patear el penal"

lr.pe

¿Cristiano Ronaldo vendrá al Perú?

Hace un par de semanas, se deslizó la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pueda pisar suelo peruano para afrontar un partido internacional. André Prada, promotor que trajo a Lionel Messi para jugar con Alianza Lima y Universitario, señaló que existen conversación con el club del delantero portugués.

"Tenemos dos equipos grandes para este año: uno es Barcelona y el otro quiero y estoy negociando con Al Nassr. Tengo buena relación con la 'U' y con Alianza, pero estoy tomando una decisión con el club. Tengo una visita con el club que sería el rival de Barcelona y tengo definida una posición y una postura, más que nada por unos temitas con otro club que no me gustaron para nada, pero ya la decisión está casi tomada. ¿Y si viene CR7 es la idea que venga con club o con selección? Yo creo que sería con selección", manifestó el promotor en L1 Max.

Notas relacionadas
Exesposa de Renato Tapia manda contundente mensaje que sería para el futbolista: "Harta de los sinvergüenzas, abusivos, mentirosos y manipuladores"

Exesposa de Renato Tapia manda contundente mensaje que sería para el futbolista: "Harta de los sinvergüenzas, abusivos, mentirosos y manipuladores"

LEER MÁS
Renato Tapia descartó su llegada a Alianza Lima para esta temporada: "En este momento, complicado"

Renato Tapia descartó su llegada a Alianza Lima para esta temporada: "En este momento, complicado"

LEER MÁS
Christian Cueva vuelve a criticar a Renato Tapia tras polémico tuit: "Le falta el respeto a los compañeros (de la selección peruana)"

Christian Cueva vuelve a criticar a Renato Tapia tras polémico tuit: "Le falta el respeto a los compañeros (de la selección peruana)"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Impresionante debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley: íntimas derrotaron 3-0 a Banco República de Uruguay

Impresionante debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley: íntimas derrotaron 3-0 a Banco República de Uruguay

LEER MÁS
DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

LEER MÁS
DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Renato Tapia se enfrenta a Cristiano Ronaldo por los cuartos de final en la Champions League de Asia: AFC anuncia fecha del partido

Impresionante debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley: íntimas derrotaron 3-0 a Banco República de Uruguay

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Deportes

Impresionante debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley: íntimas derrotaron 3-0 a Banco República de Uruguay

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Regatas vs UVIV Ecuador EN VIVO HOY: ¿a qué hora y en qué canal juegan por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí reaparece en redes tras ser censurado: "No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas"

EN VIVO, eligen HOY al nuevo presidente del Perú: Congreso vota por Héctor Acuña, Maricarmen Alva, José Balcazar y Edgar Reymundo

Lista de candidatos presidenciales para las Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025