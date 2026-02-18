Harto 'chocolate'. Renato Tapia tendrá el lujo de enfrentarse a Cristiano Ronaldo por la Champions League 2 de Asia. El volante de la selección peruana no parte como favorito, pero tiene experiencia jugando contra otras leyendas como Lionel Messi y Neymar. El Al Nassr avanzó a la siguiente fase del circuito de segundo orden en la región oriental, tras eliminar al aguerrido Arkadag en su camino.

'Cr7', pese a sus 41 años, se platea grandes objetivos. El excampeón de la Eurocopa pretende conquistar la Champions League 2. Sin embargo, el Al-Wasl de Renato Tapia va por la hazaña. El cuadro capitaneado por el respetado '5' superó 4-2 a Al-Zawraa. La AFC anunció fecha de la serie.

¿Cuándo juega Renato Tapia contra Cristiano Ronaldo por Champions League de Asia?

La UCL 2 suele ser importante en el continente asiático. Por este motivo, los fanáticos del fútbol cuentan los días para el esperado cruce. El primer encuentro de la AFC Champions League Two se celebrará el martes 3 de marzo en el Estadio Zabeel. La vuelta de esta emocionante serie está programada para el 10 de marzo en el Al-Awwal Park. Ambos clubes buscarán seguir vivos en el novedoso torneo, ya que una eliminación prematura significará un rotundo fracaso.

Sin embargo, al ser un torneo de segundo orden similar a la UEFA Europa League o Conference League, existe la posibilidad que el técnico Jorge Jesús siga sin convocar al histórico goleador. En la serie anterior prescindió de Cristiano Ronaldo, pero alineó a Joao Félix para asegurar.

¿Cristiano Ronaldo vendrá al Perú?

Hace un par de semanas, se deslizó la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pueda pisar suelo peruano para afrontar un partido internacional. André Prada, promotor que trajo a Lionel Messi para jugar con Alianza Lima y Universitario, señaló que existen conversación con el club del delantero portugués.

"Tenemos dos equipos grandes para este año: uno es Barcelona y el otro quiero y estoy negociando con Al Nassr. Tengo buena relación con la 'U' y con Alianza, pero estoy tomando una decisión con el club. Tengo una visita con el club que sería el rival de Barcelona y tengo definida una posición y una postura, más que nada por unos temitas con otro club que no me gustaron para nada, pero ya la decisión está casi tomada. ¿Y si viene CR7 es la idea que venga con club o con selección? Yo creo que sería con selección", manifestó el promotor en L1 Max.