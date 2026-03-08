Miroslav Klose, DT de Fabio Gruber en Nuremberg, dio detalles acerca de la lesión del peruano: "No quería correr riesgos"

La mayoría de peruanos que están jugando en el extranjero vienen teniendo continuidad. Uno de ellos es Fabio Gruber, quien milita actualmente en el FC Nuremberg de la segunda división de Alemania. El defensor es habitual titular en el equipo de Miroslav Klose, pero en el último partido ante Fortuna Dusseldorf salió lesionado.

Ante este suceso, el técnico alemán informó en conferencia de prensa acerca de la lesión que sufrió el peruano. “Solo dijo que sufrió una pequeña contractura muscular. No quería correr riesgos, por eso levantó la mano y luego se retiró”, mencionó el exdelantero.

Miroslav Klose dio detalles acerca de la lesión de Fabio Gruber

El defensor de la selección peruana tuvo que ser sustituido en los primeros minutos del primer tiempo. Hasta el momento, no se sabe la gravedad de su lesión, por ello, se le harán los exámenes respectivos para conocer cuánto tiempo tomaría su recuperación. “Ahora tenemos que esperar los resultados de las pruebas para ver qué revelan”, indicó el técnico Miroslav Klose.

Fabio Gruber tuvo que ser reemplazado por Styopa Mkrtchyan, futbolista que se sumó hace poco a las filas del Nuremberg. Aun así, la ausencia del peruano se hizo sentir en la zaga, dando como resultado final una derrota por la mínima ante Fortuna Dusseldorf.

¿Cuándo será el próximo partido de Fabio Gruber con Nuremberg?

Nuremberg afrontará el siguiente partido ante Kiel por la fecha 26 de la 2. Bundesliga. El equipo de Fabio Gruber deberá jugar en calidad de visita y espera sumar un triunfo que los aleje de los últimos lugares de la tabla.