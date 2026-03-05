HOYSuscripcion LR Focus

Marcelo Martins será convocado a la selección boliviana tras 2 años y crecen sus chances de jugar el repechaje

¿The last dance? El goleador histórico de la Verde volverá al equipo para el amistoso ante Trinidad y Tobago en busca de ganarse un lugar en la nómina hacia el repechaje mundialista.

Marcelo Martins volvió al fútbol el último domingo 1 de marzo y marcó un gol. Foto: Oriente Petrolero
Marcelo Martins volvió al fútbol el último domingo 1 de marzo y marcó un gol. Foto: Oriente Petrolero

Uno de los regresos más esperados en el fútbol sudamericano está a punto de producirse. El histórico Marcelo Martins, máximo goleador de la selección boliviana, será convocado para el amistoso ante Trinidad y Tobago del próximo domingo 15 de marzo. Este será el último partido que la Verde jugará como parte de su preparación para el repechaje al Mundial 2026.

De acuerdo con el diario El Deber, el 'Matador' forma parte de la nómina que el técnico Óscar Villegas dará a conocer en las próximas horas. De esta forma, el experimentado atacante concretará su regreso al equipo tras más de dos años, pues la última vez que jugó con el combinado altiplánico fue en noviembre del 2023.

lr.pe

Marcelo Martins volvió al fútbol tras su retiro

El artillero de 38 años llevaba oficialmente retirado desde abril del 2024, poco después de que su entonces equipo, Cruzeiro, perdiera la final del Campeonato Mineiro. En los últimos meses, el propio Martins declaró públicamente que estaba a disposición del seleccionador en caso decidiera contar con él, una opción que muchos hinchas empezaban a considerar viable tras los pobres resultados obtenidos por Bolivia en los recientes amistosos.

El último domingo 1 de marzo, 'Flecheiro' volvió a las canchas con la camiseta de Oriente Petrolero. Ese día, marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 5-1 sobre Real Tomayapo. Al final de dicho encuentro, se refirió a sus chances de ser llamado nuevamente a su representativo nacional. "Voy a seguir trabajando para un día volver a la selección. Todo depende de mi trabajo y de cómo me sienta", dijo.

Con 31 tantos, Marcelo Martins es el máximo goleador en la historia de Bolivia. Foto: FBF

Con 31 tantos, Marcelo Martins es el máximo goleador en la historia de Bolivia. Foto: FBF

¿Cuándo juega Bolivia por el repechaje al Mundial 2026?

El partido entre Bolivia y Surinam, por la semifinal del repechaje mundialista, está programado para el próximo jueves 26 de marzo, en el estadio BBVA de Guadalupe, México, a las 7.00 p. m. (hora boliviana). En caso de ganar dicho encuentro, la escuadra sudamericana enfrentará a Irak el martes 31, en el mismo recinto, desde las 11.00 p. m. (horario boliviano).

