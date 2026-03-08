Partidos de hoy, domingo 8 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos en la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores sub-20.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 8 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Libertadores sub-20) y Europa (LaLiga, Serie A de Italia) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Por la sexta fecha del Torneo Apertura peruano, Universitario y Los Chankas se enfrentan en Andahuaylas. En la Conmebol Libertadores sub-20, Sporting Cristal y Olimpia juegan por la fecha 1 de la fase de grupos, mientras que en Europa destaca el Derby della Madonnina entre AC Milan e Inter, por la liga italiana.
Partidos de la Liga 1 HOY
- ADT vs Juan Pablo II
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Los Chankas vs Universitario
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
- Villarreal vs Elche
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Sevilla vs Rayo Vallecano
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- AC Milan vs Inter
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY
- Sporting Cristal vs Olimpia
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Palmeiras vs U. Católica
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Géminis vs Rebaza Acosta
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Latina
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina