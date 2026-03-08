Partidos de hoy, domingo 8 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 8 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Libertadores sub-20) y Europa (LaLiga, Serie A de Italia) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por la sexta fecha del Torneo Apertura peruano, Universitario y Los Chankas se enfrentan en Andahuaylas. En la Conmebol Libertadores sub-20, Sporting Cristal y Olimpia juegan por la fecha 1 de la fase de grupos, mientras que en Europa destaca el Derby della Madonnina entre AC Milan e Inter, por la liga italiana.

Partidos de la Liga 1 HOY

ADT vs Juan Pablo II

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Los Chankas vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

Villarreal vs Elche

Hora: 8.00 a. m.

Canal: ESPN

Sevilla vs Rayo Vallecano

Hora: 12.30 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de la Serie A de Italia HOY

AC Milan vs Inter

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN.

Partidos de la Copa Libertadores sub-20 HOY

Sporting Cristal vs Olimpia

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports

Palmeiras vs U. Católica

Hora: 7.00 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY