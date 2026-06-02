Partidos de España en el Mundial 2026: cuándo debuta, horarios y canales de tv para ver la fase de grupos

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La selección española jugará la fase de grupos del Mundial 2026 ante tres equipos que buscarán ser las revelaciones del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En esta nota revisamos el fixture y los próximos rivales del equipo liderado por Lamine Yamal.

El elenco comandado por Luis de la Fuente se perfila como uno de los candidatos a levantar el trofeo. Antes de empezar su camino en el certamen, disputará una serie de amistosos internacionales ante Perú y México.

¿Cuál es el próximo partido de España?

La selección española debutará en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio frente a su similar de Cabo Verde. El partido empezará a las 11.00 a. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de DAZN, RTVE Play, ESPN y DSports.

Fixture de España en el Mundial 2026

El equipo de Lamine Yamal y compañía integra el grupo H. Uno de sus rivales más fuertes será la Uruguay de Marcelo Bielsa.

España vs Cabo Verde | lunes 15 de junio del 2026 | 11.00 a. m. | Atlanta (Estados Unidos)

España vs Arabia Saudita | domingo 21 de junio del 2026 | 11.00 a. m. | Atlanta (Estados Unidos)

España vs Uruguay | viernes 26 de junio del 2026 | 7.00 p. m. | Guadalajara (México)

Lista de convocados de España para el Mundial 2026