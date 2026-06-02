Partidos de España en el Mundial 2026: cuándo debuta, horarios y canales de tv para ver la fase de grupos
La Furia Roja se perfila como uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026. Revisa los duros rivales de España en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA.
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La selección española jugará la fase de grupos del Mundial 2026 ante tres equipos que buscarán ser las revelaciones del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En esta nota revisamos el fixture y los próximos rivales del equipo liderado por Lamine Yamal.
El elenco comandado por Luis de la Fuente se perfila como uno de los candidatos a levantar el trofeo. Antes de empezar su camino en el certamen, disputará una serie de amistosos internacionales ante Perú y México.
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¿Cuál es el próximo partido de España?
La selección española debutará en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio frente a su similar de Cabo Verde. El partido empezará a las 11.00 a. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de DAZN, RTVE Play, ESPN y DSports.
Fixture de España en el Mundial 2026
El equipo de Lamine Yamal y compañía integra el grupo H. Uno de sus rivales más fuertes será la Uruguay de Marcelo Bielsa.
- España vs Cabo Verde | lunes 15 de junio del 2026 | 11.00 a. m. | Atlanta (Estados Unidos)
- España vs Arabia Saudita | domingo 21 de junio del 2026 | 11.00 a. m. | Atlanta (Estados Unidos)
- España vs Uruguay | viernes 26 de junio del 2026 | 7.00 p. m. | Guadalajara (México)
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Lista de convocados de España para el Mundial 2026
- Arqueros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC), Joan Garcia (FC Barcelona)
- Defensores: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric Garcia (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea FC), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen)
- Volantes: Rodrigo Hernández (Manchester City FC), Martín Zubimendi (Arsenal FC), Pedri González (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal FC), Pablo Páez 'Gavi' (FC Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid)
- Delanteros: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad de Fútbol), Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (RC Celta), Dani Olmo (FC Barcelona), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace FC)