Sporting Cristal jugará su quinta Copa Libertadores sub-20 con la esperanza de superar por fin la fase de grupos. La tarea para el equipo celeste no será sencilla, pues tendrá que superar a rivales como Palmeiras de Brasil y Olimpia de Paraguay, además de la Universidad Católica de Quito, que será local en esta edición del certamen próxima a llevarse a cabo en Ecuador.

Los rimenses se ganaron su cupo tras proclamarse campeones del Torneo Juvenil sub-18 de Perú, misma condición en la que se clasificaron el Verdao y el Decano. El Trencito Azul, por su parte, se benefició de la plaza adicional que recibió su país por ser anfitrión, pues había quedado subcampeón en su liga.

Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores sub-20 2026

Por antecedentes, el equipo que se perfila como favorito para finalizar puntero del grupo B y clasificar directamente a semifinales es Palmeiras. Los otros tres deberán disputarse el boleto reservado para el mejor segundo de esta instancia, de modo que tendrán que sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Grupo B de la Copa Libertadores sub-20. Foto: Conmebol

¿Cuándo juega Sporting Cristal la Copa Libertadores sub-20 2026?

La Conmebol aún no ha definido el fixture del torneo, pero sí se conoce la fecha de inicio y cierre. El certamen arrancará el próximo sábado 7 de marzo y se jugará hasta el domingo 22 del mismo mes.

Grupos de la Copa Libertadores sub-20 2026

Así quedaron distribuidos los 12 clubes participantes tras el sorteo llevado a cabo el último martes. Salvo por Brasil y Ecuador, que cuentan con dos representantes, los demás países solo tienen a un clasificado.

Grupo A: Flamengo, Independiente Medellín, Bolívar, Estudiantes de Mérida

Grupo B: Palmeiras, Sporting Cristal, Olimpia, Universidad Católica

Grupo C: Belgrano, Nacional, Santiago Wanderers, Liga de Quito.

¿Cómo le ha ido a Sporting Cristal en la Copa Libertadores sub-20?

En cuatro participaciones previas (2012, 2020, 2022 y 2024) el conjunto del Rímac acumula un total de 12 partidos disputados, todos por la fase de grupos, con un saldo de solo dos victorias y 10 derrotas. Su diferencia de gol es de -24 al haber marcado 16 tantos y recibido 40.