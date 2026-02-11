HOYSuscripcion LR Focus

Fernando Rospigliosi sigue cuidando las espaldas de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Sporting Cristal en la Copa Libertadores sub-20: grupo y rivales confirmados del club celeste

La escuadra cervecera ya conoce contra qué equipos deberá medirse en esta nueva edición del torneo Conmebol, que se jugará desde marzo en Ecuador.

Sporting Cristal jugará su quinta Copa Libertadores sub-20. Foto: composición/Formativo Celeste
Sporting Cristal jugará su quinta Copa Libertadores sub-20. Foto: composición/Formativo Celeste

Sporting Cristal jugará su quinta Copa Libertadores sub-20 con la esperanza de superar por fin la fase de grupos. La tarea para el equipo celeste no será sencilla, pues tendrá que superar a rivales como Palmeiras de Brasil y Olimpia de Paraguay, además de la Universidad Católica de Quito, que será local en esta edición del certamen próxima a llevarse a cabo en Ecuador.

Los rimenses se ganaron su cupo tras proclamarse campeones del Torneo Juvenil sub-18 de Perú, misma condición en la que se clasificaron el Verdao y el Decano. El Trencito Azul, por su parte, se benefició de la plaza adicional que recibió su país por ser anfitrión, pues había quedado subcampeón en su liga.

PUEDES VER: Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Cristal ante Melgar: 'Nos gusta mucho regalar goles'

lr.pe

Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores sub-20 2026

Por antecedentes, el equipo que se perfila como favorito para finalizar puntero del grupo B y clasificar directamente a semifinales es Palmeiras. Los otros tres deberán disputarse el boleto reservado para el mejor segundo de esta instancia, de modo que tendrán que sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Grupo B de la Copa Libertadores sub-20. Foto: Conmebol

Grupo B de la Copa Libertadores sub-20. Foto: Conmebol

¿Cuándo juega Sporting Cristal la Copa Libertadores sub-20 2026?

La Conmebol aún no ha definido el fixture del torneo, pero sí se conoce la fecha de inicio y cierre. El certamen arrancará el próximo sábado 7 de marzo y se jugará hasta el domingo 22 del mismo mes.

PUEDES VER: Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

lr.pe

Grupos de la Copa Libertadores sub-20 2026

Así quedaron distribuidos los 12 clubes participantes tras el sorteo llevado a cabo el último martes. Salvo por Brasil y Ecuador, que cuentan con dos representantes, los demás países solo tienen a un clasificado.

  • Grupo A: Flamengo, Independiente Medellín, Bolívar, Estudiantes de Mérida
  • Grupo B: Palmeiras, Sporting Cristal, Olimpia, Universidad Católica
  • Grupo C: Belgrano, Nacional, Santiago Wanderers, Liga de Quito.

¿Cómo le ha ido a Sporting Cristal en la Copa Libertadores sub-20?

En cuatro participaciones previas (2012, 2020, 2022 y 2024) el conjunto del Rímac acumula un total de 12 partidos disputados, todos por la fase de grupos, con un saldo de solo dos victorias y 10 derrotas. Su diferencia de gol es de -24 al haber marcado 16 tantos y recibido 40.

