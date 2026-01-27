Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"

Alianza Lima podría jugar contra FC Barcelona o el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. En una reciente edición del programa 'L1 Max', se entrevistó a André Prada, CEO de Sound Music, empresa organizadora de eventos como el Alianza vs. Inter Miami de Lionel Messi.

En sus palabras, señaló que es una posibilidad traer a uno de estos dos equipos, pues ha habido negociaciones, sobre todo con el club árabe, y destacó que este año podría darse. Sin embargo, reconoció que, a pesar de que existe buena relación con Alianza y Universitario de Deportes, todo parece indicar que los íntimos serían los escogidos, ya que en otro momento señaló que "tienen un proyecto muy importante que tiene que ver con el estadio", palabras que se interpretaron como una inclinación más favorable para que los blanquiazules sean los elegidos para enfrentarse a uno de estos dos clubes.

Alianza Lima podría enfrentarse a Barcelona o Al Nassr

Prada manifestó que tendrá muy pronto una reunión con el club que será el rival del Barcelona, pues ya cuenta con una decisión.

"Tenemos dos equipos grandes para este año: uno es Barcelona y el otro quiero y estoy negociando con Al Nassr. Tengo buena relación con la 'U' y con Alianza, pero estoy tomando una decisión con el club. Tengo una visita con el club que sería el rival de Barcelona y tengo definida una posición y una postura, más que nada por unos temitas con otro club que no me gustaron para nada, pero ya la decisión está casi tomada. ¿Y si viene CR7 es la idea que venga con club o con selección? Yo creo que sería con selección".

En otro momento, señaló que también podría ser una posibilidad de que la llegada de Cristiano Ronaldo, sea para un evento grande, como podría ser la despedida de Paolo Guerrero. "Es una posibilidad, nuestro 9 es delantero de la selección peruana, entonces cualquiera de los dos lados, como club o selección".

CEO de Sound Music revela que tienen un proyecto con Alianza Lima

En otro momento de la conversación, Prada, dio detalles sobre la alianza que tiene con los blanquiazules, pues dio a conocer que actualmente, mantienen un proyectos para mejorar el Alejandro Villanueva.

"Quiero transmitir experiencias más que un partido, que la gente lo pueda disfrutar. Con Alianza Lima tenemos un proyecto muy importante que tiene que ver con el estadio", señaló.