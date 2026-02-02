HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

André Carrillo 'lapidó' millonarios fichajes de Flamengo tras ganarle la Supercopa de Brasil: "No tenemos dinero, pero levantamos trofeos"

La 'Culebra' sumó su título número 18 a nivel internacional y se ubica como el segundo futbolista peruano con más trofeos en el extranjero.

André Carrillo 'lapidó' millonarios fichajes de Flamengo tras ganarle la Supercopa de Brasil 2026. Foto: André Carrillo/Corinthians
André Carrillo vive un gran presente en Brasil. El domingo pasado, la ‘Culebra’ se coronó campeón de la Supercopa de Brasil 2026 con Corinthians, tras ganarle 2-0 a Flamengo en la final. Eso no fue todo. Lo que más llamó la atención en medio de la celebración del título, fue el video del peruano que se hizo viral en redes sociales. Luego de ganar la Supercopa, el seleccionado peruano realizó un ‘live’ y dejó un polémico mensaje para su rival

Para nadie es un secreto que el 'Mengao' es uno de los clubes con más poder adquisitivo en Brasil, por lo tanto llegaba como favorito para ganar la Supercopa. Ante ello, la 'Culebra' no dejó pasar la oportunidad y utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje. “Corinthians no tiene dinero para contratar jugadores, pero levanta trofeos”, indicó el peruano en su transmisión.

PUEDES VER: Canal confirmado del Alianza Lima contra 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

lr.pe

André Carrillo 'lapidó' millonarios fichajes de Flamengo tras ganarle la Supercopa de Brasil

El futbolista peruano André Carrillo celebró la obtención de la Supercopa de Brasil, fiel a su estilo, bromeando con sus compañeros del 'Timao'. La 'Culebra' dejó en claro que su club no puede realizar las contrataciones costosos a diferente de otros equipos, recordando que hace algunos días se frustró un fichaje para Corinthians. "Querían un millón de reales por Alisson, y dijimos 'no lo tenemos'", mencionó.

No se trata de un simple logro más para Carrillo. Este reconocimiento lo posiciona como el segundo peruano con más trofeos ganados a nivel internacional, sumando 18 títulos en el exterior, sólo por detrás de Claudio Pizarro, quien cuenta con 19 distinciones ganadas.

PUEDES VER: Felipe Chávez se va del Bayern Múnich: volante peruano deja el club a préstamo en búsqueda de minutos en la Bundesliga

lr.pe

¿En qué equipos jugó André Carrillo?

La 'Culebra' ha pasado por distintos equipos a nivel internacional, destacando su paso por el fútbol portugués. Esta es la lista de clubes donde ha jugado el futbolista de la selección peruana:

  • Alianza Lima
  • Sporting CP
  • Benfica
  • Watford
  • Al-Hilal
  • Al-Qadsiah
