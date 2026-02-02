André Carrillo vive un gran presente en Brasil. El domingo pasado, la ‘Culebra’ se coronó campeón de la Supercopa de Brasil 2026 con Corinthians, tras ganarle 2-0 a Flamengo en la final. Eso no fue todo. Lo que más llamó la atención en medio de la celebración del título, fue el video del peruano que se hizo viral en redes sociales. Luego de ganar la Supercopa, el seleccionado peruano realizó un ‘live’ y dejó un polémico mensaje para su rival

Para nadie es un secreto que el 'Mengao' es uno de los clubes con más poder adquisitivo en Brasil, por lo tanto llegaba como favorito para ganar la Supercopa. Ante ello, la 'Culebra' no dejó pasar la oportunidad y utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje. “Corinthians no tiene dinero para contratar jugadores, pero levanta trofeos”, indicó el peruano en su transmisión.

André Carrillo 'lapidó' millonarios fichajes de Flamengo tras ganarle la Supercopa de Brasil

El futbolista peruano André Carrillo celebró la obtención de la Supercopa de Brasil, fiel a su estilo, bromeando con sus compañeros del 'Timao'. La 'Culebra' dejó en claro que su club no puede realizar las contrataciones costosos a diferente de otros equipos, recordando que hace algunos días se frustró un fichaje para Corinthians. "Querían un millón de reales por Alisson, y dijimos 'no lo tenemos'", mencionó.

No se trata de un simple logro más para Carrillo. Este reconocimiento lo posiciona como el segundo peruano con más trofeos ganados a nivel internacional, sumando 18 títulos en el exterior, sólo por detrás de Claudio Pizarro, quien cuenta con 19 distinciones ganadas.

¿En qué equipos jugó André Carrillo?

La 'Culebra' ha pasado por distintos equipos a nivel internacional, destacando su paso por el fútbol portugués. Esta es la lista de clubes donde ha jugado el futbolista de la selección peruana: