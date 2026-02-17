HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Kylian Mbappé respaldó a Vinícius tras ser acusado de provocador por bailar: "Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no"

En su cuenta de X, el delantero francés rechazó las críticas hacia su compañero por festejar su gol en la Champions League antes del presunto ataque racista que habría sufrido.

Kylian Mbappé y Vinícius Jr. durante el festejo del gol ante Benfica. Foto: Real Madrid
El gran protagonista del triunfo de Real Madrid sobre Benfica fue el brasileño Vinícius Jr. El delantero no solo anotó el único gol con el que su equipo se impuso de visita en esta llave de playoffs de la Champions League, sino que además habría sido víctima de un ataque racista por el cual el juego estuvo paralizado durante varios minutos.

El argentino Gianluca Prestianni, atacante de las águilas, fue señalado como el presunto autor de los insultos hacia 'Vini' en medio del tumulto que se generó poco después de que el madridista festejara su anotación con un baile. Este gesto habría sido tomado como una provocación por los rivales, algo que el francés Kylian Mbappé rechazó de forma tajante.

Kylian Mbappé defendió a Vinícius Jr. tras presunto ataque racista

Vía redes sociales, el galo se pronunció con un mensaje de apoyo hacia el sudamericano ante las críticas. "Baila, Vinícius, y por favor nunca pares. Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no", escribió Mbappé en su cuenta de X.

Publicación de Kylian Mbappé. Foto: captura de X

El atacante de 27 años también arremetió contra Prestianni, a quien incluso llamó "racista" mientras aún se disputaba el cotejo, según videos captados por aficionados en el estadio. "El número 25 del Benfica, que no quiero decir su nombre, no lo merece, metió su boca en la camiseta para decir que Vini es un mono cinco veces. Hay jugadores del Benfica que también lo han escuchado", fueron parte de las declaraciones pospartido de 'Kyky'.

"(Gianluca Prestianni) no merece jugar más la Champions League. Si dejamos pasar este tipo de cosas, todos los valores del fútbol no valen para nada", agregó el astro del club merengue.

Federico Valverde también apoyó a Vinícius Jr.

El uruguayo Federico Valverde también se pronunció respecto a la polémica desatada por las supuestas palabras discriminatorias de Prestianni. "Según todos los compañeros que han estado cerca, fue algo feo, algo que no se debe decir. Llevamos mucho tiempo, muchas personas peleando por esto; Vini es alguien que ha peleado por esto y, si sigue pasando, es algo lamentable", sostuvo el 'Halcón'.

