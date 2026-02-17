HOYSuscripcion LR Focus

Federico Valverde dio detalles de lo ocurrido con Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni: “Le ha dicho algo feo”

El capitán del Real Madrid salió a brindar algunos detalles sobre lo ocurrido en el partido ante Benfica, cuando se detuvo el juego por un presunto comentario racista contra Vinicius Jr.

Fede Valverde habló sobre lo ocurrido entre Vinicius y Gianluca Prestianni. Foto: composición LR/ESPN/EFE
Se jugaba el minuto 52 del partido entre Real Madrid vs Benfica por los playoffs de la Champions League 2026 cuando, tras el golazo de Vinicius Jr. para poner en ventaja al conjunto español, minutos después el encuentro tuvo que paralizarse por unos instantes debido a un cruce de palabras entre el astro brasileño y Gianluca Prestianni. El jugador argentino, de 20 años, le habría dicho un insulto racista al extremo, quien reaccionó de inmediato acusándolo con el árbitro y negándose a jugar.

En este contexto, el actual capitán del equipo, Federico Valverde, salió al frente para las cámaras de ESPN y dio detalles sobre lo ocurrido entre el argentino y el brasileño. Aunque no escuchó lo que se dijo, manifestó que sus compañeros le comentaron que no fue algo agradable de oír. Además, cuestionó que Prestianni se tapara la boca cuando hablaba con 'Vini'.

PUEDES VER: Con un golazo de Vinícius, Real Madrid derrotó 1-0 a Benfica por la ida de los playoffs de la Champions League

lr.pe

Fede Valverde da detalles sobre lo ocurrido con Vinicius en el Real Madrid - Benfica

En sus declaraciones, el uruguayo no dudo en respaldar a su compañero. Además, cuestionó que el jugador del Benfica se tapara la boca con la camiseta.

"No se sabe qué le habrá dicho, pero según todos los compañeros que han estado cerca, fue algo feo, algo que no se debe decir. Llevamos mucho tiempo, muchas personas peleando por esto; Vini es alguien que ha peleado por esto y, si sigue pasando, es algo lamentable. Que una cámara, de tantas que hay, no haya registrado eso. Creo que si te tapas la boca para decir algo, es porque estás diciendo algo que no está bien", fueron las palabras del capitán merengue.

En otro momento, Valverde señaló que retirarse del partido fue una opción. “Es algo muy grave, ha pasado muchas veces ya. Creo que retirarse es una opción. Es una opción que le puede gustar al mundo del fútbol, pero hay una persona que dañó el espectáculo y no está bien”, señaló.

larepublica.pe

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

lr.pe

¿Qué paso entre Vinicius y Gianluca Prestianni?

Tras el gol, los jugadores de ambas escuadras se acomodaban en el terreno de juego para reanudar el partido. Sin embargo, según se pudo ver en la transmisión, Vinicius señaló que Prestianni le habría dicho "Mono", lo que generó indignación dentro del terreno de juego. A pesar de esto, el encuentro, que en un momento parecía que podría suspenderse, continuó. No obstante, cada vez que el brasileño recibía el balón, era abucheado por la afición del Benfica.

