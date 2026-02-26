HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

André Carrillo jugaría con Jesse Lingard en Corinthians: exfigura de Premier League y campeón con Manchester United reforzaría el ataque

El excampeón del Brasileirao estaría tras los paso del experimentado atacante británico. El jugador de 33 años quiere recuperar su mejor versión en la cancha e incluso ya habría acuerdo, según ESPN Brasil.

André Carrillo podría jugar con Lingard en Corinthians. Foto: Lr/ESPN
Corinthians de André Carrillo estaría pensando fichar al experimentado volante ofensivo Jesse Lingard para reforzar al excampeón mundial. La 'Joya' inglesa, en su mejor momento, fue figura en la Premier League e incluso se consagró campeón de la UEFA Europa League con Manchester United, aunque siempre se esperó algo más en su carrera. Sin embargo, ahora quiere recuperar su mejor versión a los 33 años.

El talento de Lingard era innegable, ya que también disputó el Mundial Rusia 2018 con la selección inglesa y jugó 6 partidos de los 7 posibles. Además, el extremo hizo dupla con Memphis Depay en Old Trafford. Lamentablemente, con el paso del tiempo las lesiones y la presión impidieron que se consolide en grandes clubes.

¿Jesse Lingard jugará con André Carrillo?

Lingard no terminó de explotar su nivel y estuvo paseando su fútbol en los últimos años por equipos chicos como West Ham y FC Seoul. En ninguno pudo brillar y no tuvo continuidad, pero el excampeón del Brasileirao sigue confiando en el británico. La ventaja es su experiencia y su polifuncionalidad en la cancha. Jesse puede jugar de extremo, volante interior, segunda punta y enganche. De este modo, no chocaría con Carrillo.

Por este motivo, el cuadro Brasileño lo habría fichado hasta diciembre con opción a extender por un año más. "Ya se cruzan documentos entre los abogados y todo está acordado. La negociación fue llevada adelante por Marcelo Paz, ejecutivo del fútbol del Timao", reveló ESPN Brasil.

¿Cómo llega Lingard al Corinthians?

En 2019, el futbolista alcanzó su máximo rendimiento, lo que elevó su valor a aproximadamente 40 millones de euros, según el portal Transfermarkt, reconocido por su análisis en el ámbito deportivo. En 2021, el jugador se trasladó al West Ham y posteriormente se unió al Nottingham Forest, equipo del cual se desvinculó en 2023. Finalmente, en 2024, firmó con el FC Seoul, donde concluyó su contrato el 31 de enero de 2025.

