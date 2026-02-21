HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Fútbol Peruano

Pablo Guede revela por qué no usa a Pedro Aquino en Alianza Lima, pese a que el jugador descartó lesión: "Es un tema mío"

Hace algunos días, el experimentado volante de Alianza Lima descartó tener alguna lesión; sin embargo, el estratega indicó que siente temor de ponerlo por el tema de su rodilla.

Pablo Guede no uso a Pedro Aquino en partidos oficiales. Foto: composición LR/Inka Digital TV
Pablo Guede no uso a Pedro Aquino en partidos oficiales. Foto: composición LR/Inka Digital TV

La ausencia de Pedro Aquino en Alianza Lima es un tema que llama la atención. En los primeros partidos del año, el entrenador Pablo Guede decidió apostar por Gianfranco Chávez ―que toda su carrera la jugó como central― en lugar de utilizar al experimentado volante de la selección peruana.

Previo al triunfo de los blanquiazules ante Sport Boys, el mediocampista de 30 años se pronunció sobre este tema y descartó qeu alguna lesión le impida sumar minutos. "No tengo ninguna lesión, estoy bien. Estoy al 100%. Si no juego es por decisión del técnico", manifestó.

PUEDES VER: Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: 'Somos amenaza para el otro equipo'

lr.pe

¿Por qué Pablo Guede no usa a Pedro Aquino en Alianza Lima?

Al ser consultado sobre la nula participación de la 'Roca' en su equipo, el entrenador de Alianza Lima admitió sentir temor por el "tema de la rodilla" de su dirigido. Además, aseguró que no tiene problemas con el futbolista.

"Es el único jugador que no jugó conmigo. Cero problemas con él, es un tema mío por el tema que él tiene en la rodilla, él sabe que está haciendo un esfuerzo tremendo para estar al nivel de los compañeros, aparte es un jugador que me gusta, pero hay un tema que no me animó", sostuvo en conferencia de prensa tras ganarle a la 'Misilera'.

"Él se siente bien, pero hay un tema que a veces me da temor de ponerlo de entrada, por si lo tengo que cambiar, o los últimos 15 minutos y que no entre en el ritmo del partido. Él tiene que seguir entrenando. Es un proceso de ritmo", agregó.

PUEDES VER: Camila Brait, brasileña de Osasco, resalta al Perú tras clasificar a semifinales del Sudamericano de Vóley 2026: 'Es un país que respira vóley'

lr.pe

Pedro Aquino no suma minutos con Alianza Lima en el 2026

Pedro Aquino arribó a Alianza Lima a mediados del 2025 con la intención que reemplazar al polifuncional Erick Noriega. Esta temporada se esperaba que pueda mostrar el nivel que lo llevó a brillar en la selección peruana y la Liga MX; sin embargo, solo contó con algunos minutos en partidos amistosos (Independiente de Avellaneda e Inter Miami).

En lo que va del año, Pablo Guede no lo utilizó en partidos oficiales de la fase previa de la Copa Libertadores ni en el arranque del Torneo Apertura de la Liga 1.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Sesi Bauru EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley: horarios y canales para ver el partido

Alianza Lima vs Sesi Bauru EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley: horarios y canales para ver el partido

LEER MÁS
Pablo Guede confronta a la prensa tras cuestionamientos sobre el rendimiento de Alianza Lima: “No están viendo la realidad”

Pablo Guede confronta a la prensa tras cuestionamientos sobre el rendimiento de Alianza Lima: “No están viendo la realidad”

LEER MÁS
Mr Peet fue operado de urgencia y quedó fuera de la narración del Alianza Lima contra Sport Boys

Mr Peet fue operado de urgencia y quedó fuera de la narración del Alianza Lima contra Sport Boys

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de Liga 1 2026?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de Liga 1 2026?

LEER MÁS
Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: "Somos amenaza para el otro equipo"

Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: "Somos amenaza para el otro equipo"

LEER MÁS
Pablo Guede confronta a la prensa tras cuestionamientos sobre el rendimiento de Alianza Lima: “No están viendo la realidad”

Pablo Guede confronta a la prensa tras cuestionamientos sobre el rendimiento de Alianza Lima: “No están viendo la realidad”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Programación Liga 1 2026: partidos de HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura

Indecopi congela cuentas de dos inmobiliarias por presuntas irregularidades en venta de terrenos: multas podrían llegar a superar los S/2 millones

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de Liga 1 2026?

Fútbol Peruano

Programación Liga 1 2026: partidos de HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de Liga 1 2026?

Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: "Somos amenaza para el otro equipo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025