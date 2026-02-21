La ausencia de Pedro Aquino en Alianza Lima es un tema que llama la atención. En los primeros partidos del año, el entrenador Pablo Guede decidió apostar por Gianfranco Chávez ―que toda su carrera la jugó como central― en lugar de utilizar al experimentado volante de la selección peruana.

Previo al triunfo de los blanquiazules ante Sport Boys, el mediocampista de 30 años se pronunció sobre este tema y descartó qeu alguna lesión le impida sumar minutos. "No tengo ninguna lesión, estoy bien. Estoy al 100%. Si no juego es por decisión del técnico", manifestó.

¿Por qué Pablo Guede no usa a Pedro Aquino en Alianza Lima?

Al ser consultado sobre la nula participación de la 'Roca' en su equipo, el entrenador de Alianza Lima admitió sentir temor por el "tema de la rodilla" de su dirigido. Además, aseguró que no tiene problemas con el futbolista.

"Es el único jugador que no jugó conmigo. Cero problemas con él, es un tema mío por el tema que él tiene en la rodilla, él sabe que está haciendo un esfuerzo tremendo para estar al nivel de los compañeros, aparte es un jugador que me gusta, pero hay un tema que no me animó", sostuvo en conferencia de prensa tras ganarle a la 'Misilera'.

"Él se siente bien, pero hay un tema que a veces me da temor de ponerlo de entrada, por si lo tengo que cambiar, o los últimos 15 minutos y que no entre en el ritmo del partido. Él tiene que seguir entrenando. Es un proceso de ritmo", agregó.

Pedro Aquino no suma minutos con Alianza Lima en el 2026

Pedro Aquino arribó a Alianza Lima a mediados del 2025 con la intención que reemplazar al polifuncional Erick Noriega. Esta temporada se esperaba que pueda mostrar el nivel que lo llevó a brillar en la selección peruana y la Liga MX; sin embargo, solo contó con algunos minutos en partidos amistosos (Independiente de Avellaneda e Inter Miami).

En lo que va del año, Pablo Guede no lo utilizó en partidos oficiales de la fase previa de la Copa Libertadores ni en el arranque del Torneo Apertura de la Liga 1.