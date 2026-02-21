Alianza Lima sacó un buen triunfo en Matute tras ganarle 1-0 a Sport Boys del Callao, encuentro correspondiente por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, pese al resultado positivo que les coloca primero de la tabla de posiciones, las críticas sobre el rendimiento de Alianza en la competición siguen cayendo, sobre todo apuntando contra Pablo Guede, pues ha sido muy cuestionado por la forma en como plantea los partidos.

Es en este contexto, que tras el partido, el entrenador argentino no dudó en confrontar a la prensa en la conferencia postpartido. Donde habló sobre diversos temas, señalando que no es normal que la prensa venda que si no gana los partidos lo echan del club. No obstante, llamó la atención al manifestar que no se está viendo la realidad de su trabajo.

Pablo Guede confrontó a la prensa tras el Alianza Lima vs Sport Boys

En sus palabras, Guede reconoció que quedar fuera de la Copa Libertadores fue un golpe muy duro para los jugadores. Sin embargo, cuestionó que no se tomará enserio el trabajo que viene realizando con los blanquiazules.

"Tenemos 10 puntos de 12 en el campeonato. En la Libertadores quedamos eliminados, fue un palo para todos, jugando tan mal como dicen, que el equipo no me entiende. Quedamos eliminados con un penal errado, con el arquero de ellos como figura y con un penal que me genera muchas duda y no lo declaré y no dije nada porque yo soy muy correcto, porque eso suena excusas", empezó diciendo.

"Cuando se genera todo esto es que no están viendo la realidad porque no es mi realidad, ¿Por qué no me preguntás que hacemos goles de pelota parada y eso sí es trabajo?", complementó.

"Estos jugadores lo dejan todo, entrenando, trabajando en los partidos, después puede salir bien o mal, y creo que eso se ve, que el equipo va para adelante. Llevo 40 días, cada uno que la venda como quiera", sentenció.

Pablo Guede se pronuncia sobre los rumores sobre su salida de Alianza Lima

Durante el desarrollo de la conferencia, se le pudo ver a Guede muy efusivo con sus respuestas y no dudo en cuestionar los rumores sobre su posible salida de Alianza.

"¿Crees que es normal que vendan que si yo hoy no gano me echan? ¿Vos crees que eso beneficia al equipo? Hay dos vertientes. Dos vertientes y se los digo a todos: hay dos posibilidades. Una, que si es de adentro del club quieren hacerle daño al club, al equipo, porque es lo más fácil para desestabilizar un proyecto", fueron las palabras de Guede.

"Y la segunda es que por ahí nos ven muy fuertes y ven que corremos y ven que metemos y ven que fallamos muchos goles y dicen: "Cuando empiecen a meterla y arranquen con la confianza que necesitan tener y agarren confianza, ojo que pueden salir campeones", y hay algunos a los que no les gusta. ¿O no es así?".

"Y la primera es que yo soy muy malo. Soy muy malo. Soy muy malo, pero tengo 40 días, ¿eh? 40 días, ocho lesionados, quilombos todas las semanas, es un quilombo", finalizó.