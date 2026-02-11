HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Flaco Granda sorprendido por la escasa participación de Pedro Aquino en Alianza Lima: "¿Por qué nunca juega este muchacho?"

El comentarista deportivo cuestionó el fichaje del experimentado volante en Alianza Lima, ya que registra pocos minutos y el club todavía no se pronuncia sobre su extrala ausencia.

Flaco Granda lapida el fichaje a Pedro Aquino. Foto: Lr/Movistar Deportes
Alianza Lima quedó listo para enfrentar a 2 de Mayo, en el Estadio de Alejandro Villanueva, por el partido de vuelta de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Pablo de Guede tendrá que remontar el resultado para acceder a la siguiente fase, aunque la asuencia de Pedro Aquino en el once titular sorprende. Justamente, el 'Flaco' Grando recordó la poca participación de la 'Roca' en partidos oficiales pese a su experiencia.

La ausencia de minutos del volante central ha despertado inquietudes, especialmente porque no se han reportado lesiones que justifiquen su falta de actividad en la cancha e incluso figura en la lista de convocados para jugar. El '5' tuvo algunos minutos contra Inter Miami en la Noche Blanquiazul y no tuvo más protagonismo.

PUEDES VER: Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

lr.pe

¿Qué dijo el Flaco Granda sobre Pedro Aquino en Alianza Lima?

El periodista deportivo no pudo ocultar su incomodidad por los pocos minutos de volante. "Aquino debería estar más cómodo por encima de Chávez, que ni siquiera es su posición. Entonces uno dice ‘aguanta, ¿por qué no juega este muchacho?’. Y de repente sale a calentar, lo ves calentando y nunca lo ponen. Alguien tiene que explicar eso porque no tiene sentido ni lógica", enfatizó Giancarlo Granda en Radio Nacional.

Asimismo, habló sobre la zona de volantes en Alianza Lima. "Burlamaqui es un chico que tiene una proyección, pero cuesta entender que Aquino está por detrás de Gianfranco Chávez, improvisando en una posición que está por detrás de Pavez, que está por detrás de Burlamaqui. En cualquier momento lo ponen de volante central a Paolo Guerrero y Aquino va a seguir sin entrar”, refutó en la radio.

PUEDES VER: Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

lr.pe

Giancarlo Granda cuestiona a los preparadores físicos de Alianza Lima

El polémico comentarista deportivo recordó la lesión de otro importante jugador. "Jesús Castillo también está lesionado, desgarrado. Ese es otro tema, yo no sé cómo han trabajado las cargas en Alianza porque me hablan de que el preparador físico es muy bueno, pero Alianza tiene varios desgarrados. Se le desgarró el arquero, es una locura. Los arqueros no se desgarran nunca”, acotó Giancarlo Granda.

Finalmente, expuso la extrema medida que tomaría. "¿Aquino no puede jugar un partido completo? Entonces le resciendes (el contrato). Hay un error, porque si sabes que hay un jugador con el cual no puedes contar, ¿para qué lo tienes? Es un gasto de plata".

