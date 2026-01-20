HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España
20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en España     
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Deportes

Estefany Mariñas, jugadora de Géminis, revela detalles de cómo es ser dirigida por Natalia Málaga: “Es muy picona”

La líbero destacó que el estilo directo de Málaga les inspira a superarse y luchar por la victoria. La joven de 21 años no dudo en elogiar su forma de ser.

Estefany Mariñas habló sobre Natalia Málaga. Foto: composición LR/Latina Deportes/Géminis
Estefany Mariñas habló sobre Natalia Málaga. Foto: composición LR/Latina Deportes/Géminis

Estefany Mariñas, jugadora de 21 años de Géminis, en una reciente entrevista con Latina Deportes dio detalles sobre cómo es ser dirigida por Natalia Málaga, mítica exvoleibolista y actual entrenadora del club, quien es una de las figuras más influyentes en la Liga Peruana de Vóley, tanto por sus logros como por su característico carácter fuerte.

Durante la entrevista, la líbero del equipo habló sobre cómo Málaga se comunica con las jugadoras, incentivándolas a dar más, así como esas ganas constantes de buscar la victoria, y no dudó en llenarla de elogios, sobre todo agradeciéndole por su apoyo.

PUEDES VER: Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

lr.pe

¿Qué dijo Estefany Mariñas sobre Natalia Málaga?

En sus declaraciones, la jugadora no dudó en calificar a Málaga como picona y aguerrida; sin embargo, reconoció que esto influye en ellas e incentiva a que cada una se desarrolle para buscar la victoria. "Natalia es muy picona, es aguerrida y eso nos contagia a todas. Creo que debe ser innato de cada jugadora, pero con lo que ella te dice y te propone dentro del campo, te incentiva más a que tú te desarrolles y saques esa pica de querer ganarle al rival", empezó diciendo.

En otro momento, no dudo en agradecer a la entrenadora por ayudarla a mejorar en sus puntos débiles. "Estoy agradecida con ella porque en cada entrenamiento me exige bastante, asimismo con su asistente".

PUEDES VER: Futbolistas peruanos que no tienen equipo a semanas de iniciar la Liga 1 2026: Gabriel Costa y Santiago Ormeño encabezan la lista

lr.pe

¿Cuándo jugará Géminis por la Liga Peruana de Vóley?

Géminis tendrá un importante duelo por la Fase Ganadores de la Liga Peruana de Vóley ante San Martín, en un encuentro que promete ser muy emocionante. Las dirigidas por Natalia Málaga, ubicadas en el séptimo puesto, buscarán la victoria para escalar posiciones.

Notas relacionadas
Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

LEER MÁS
Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."

Jugadoras de Géminis revelan el contundente mensaje de Natalia Málaga para remontar en la Liga Peruana de Vóley: "Nos mandó a la m..."

LEER MÁS
Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

Natalia Málaga revela que su hija Naty se incomodó por rumores de romance con Eva Ayllón: "Empezó a tener unas actitudes"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

Natalia Málaga se pronuncia tras debut de surcoreana Se-Yun Park con Géminis en la Liga Peruana de Vóley: "Uno siempre tiene nervios"

LEER MÁS
Oswaldo Vizcarrondo es oficialmente nuevo director técnico de la selección venezolana

Oswaldo Vizcarrondo es oficialmente nuevo director técnico de la selección venezolana

LEER MÁS
Universitario quedó listo para la Noche Crema 2026: derrotó 3-2 a Melgar por un amistoso de pretemporada

Universitario quedó listo para la Noche Crema 2026: derrotó 3-2 a Melgar por un amistoso de pretemporada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Por qué el Banco de Venezuela es tendencia? Todo sobre la nueva tarjeta virtual en divisas para compras en el exterior

Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical ‘¡Qué tal cumbión!’ tras denuncia por agresión sexual

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Deportes

Christian Ramos arremete contra la FPF y respalda a Renato Tapia tras polémicas declaraciones: "Hipocresía siempre ha habido en el fútbol"

Programación de la Champions League 2025-26: ¿cuándo y cómo ver los partidos de la jornada 7?

Real Madrid destrozó al Mónaco: con doblete de Mbappé, goleó 6-1 por la penúltima fecha de la Champions League

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025