Estefany Mariñas, jugadora de 21 años de Géminis, en una reciente entrevista con Latina Deportes dio detalles sobre cómo es ser dirigida por Natalia Málaga, mítica exvoleibolista y actual entrenadora del club, quien es una de las figuras más influyentes en la Liga Peruana de Vóley, tanto por sus logros como por su característico carácter fuerte.

Durante la entrevista, la líbero del equipo habló sobre cómo Málaga se comunica con las jugadoras, incentivándolas a dar más, así como esas ganas constantes de buscar la victoria, y no dudó en llenarla de elogios, sobre todo agradeciéndole por su apoyo.

¿Qué dijo Estefany Mariñas sobre Natalia Málaga?

En sus declaraciones, la jugadora no dudó en calificar a Málaga como picona y aguerrida; sin embargo, reconoció que esto influye en ellas e incentiva a que cada una se desarrolle para buscar la victoria. "Natalia es muy picona, es aguerrida y eso nos contagia a todas. Creo que debe ser innato de cada jugadora, pero con lo que ella te dice y te propone dentro del campo, te incentiva más a que tú te desarrolles y saques esa pica de querer ganarle al rival", empezó diciendo.

En otro momento, no dudo en agradecer a la entrenadora por ayudarla a mejorar en sus puntos débiles. "Estoy agradecida con ella porque en cada entrenamiento me exige bastante, asimismo con su asistente".

¿Cuándo jugará Géminis por la Liga Peruana de Vóley?

Géminis tendrá un importante duelo por la Fase Ganadores de la Liga Peruana de Vóley ante San Martín, en un encuentro que promete ser muy emocionante. Las dirigidas por Natalia Málaga, ubicadas en el séptimo puesto, buscarán la victoria para escalar posiciones.