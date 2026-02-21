HOYSuscripcion LR Focus

Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima
Deportes

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: posiciones y próximos partidos de la fecha 8 de la segunda etapa

La penúltima jornada será clave para definir los cruces de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Así marchan los equipos en la tabla de posiciones.

La Liga Peruana de Vóley sufrió una pausa debido al Sudamericano de Clubes. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
La Liga Peruana de Vóley sufrió una pausa debido al Sudamericano de Clubes. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

La Liga Peruana de Vóley se encuentra en el tramo final de la segunda etapa y existe mucha expectativa por conocer qué equipos clasificarán a los cuartos de final. La octava jornada será crucial para varias escuadras; entre los duelos más resaltantes destacan el Alianza Lima vs Universitario.

A la espera de la finalización del Sudamericano de Clubes de Vóley, los elencos que afrontan el certamen local continúan con su preparación para volver a la acción y llegar de la mejor manera a la penúltima fecha de la fase 2.

PUEDES VER: Camila Brait, brasileña de Osasco, resalta al Perú tras clasificar a semifinales del Sudamericano de Vóley 2026: 'Es un país que respira vóley'

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así va la tabla de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2026. Algunos equipos tienen más partidos que otros porque sus juegos se adelantaron para no coincidir con la realización del Sudamericano.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima1816249:1646
2.San Martín1815351:2046
2.Universitario1715247:1444
4.Regatas Lima1810838:3327
5.Atlético Atenea179836:3228
6.Deportivo Géminis179832:3025
7.Circolo Sportivo Italiano1771028:3722
8.Deportivo Soan1851328:4218
9..Rebaza Acosta1851326:4515
10.Olva Latino1851322:4614

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

Se espera que en los próximos días la organización publique los días y horarios de los cotejos de la octava jornada.

  • Atlético Atena vs Olva Latino
  • Regatas Lima vs Rebaza Acosta
  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Deportivo Géminis vs Deportivo Soan
  • Alianza Lima vs Universitario.

PUEDES VER: Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: 'Me sorprendió'

lr.pe

¿Cómo ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

Los derechos de transmisión de esta segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026 están a cargo de Latina, que pasa todos los partidos por su multiplataforma (TV, app y web) y los más importantes a través del canal 2 de la señal abierta. De igual forma, la web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) ofrece completamente gratis todos los encuentros, así como el fan page oficial en Facebook del torneo.

