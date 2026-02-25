Sporting Cristal llegó hasta los penales para eliminar a 2 de Mayo y clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. En los 90 minutos, el equipo del Rímac no pudo sacar diferencias, por lo que todo se decidió desde los doce pasos. En esta instancia, el portero Diego Enríquez fue clave tras atajar un penal. Por ello, en el postpartido reveló cómo se preparó para la serie.

En conversación con la prensa, el guardameta celeste señaló que suele estudiar a sus rivales antes de cada encuentro. Esta vez no fue la excepción y, para la tanda de penales frente a 2 de Mayo, reveló su 'secreto': llevaba algunas indicaciones en su tomatodo.

Diego Enríquez expuso su 'secreto' en los penales de Sporting Cristal ante 2 de Mayo

"Siempre me preparo para ver qué rivales me toca, con quiénes me enfrento y poder hacerlo de la mejor manera. Sí, (el tomatodo) tenía unas indicaciones especiales para poder resolver bien los penales", declaró en zona mixta.

Asimismo, expresó su felicidad por imponerse en los penales pese a que pudieron ganarlo en el trámite del juego. "En los 90 minutos fuimos bastante claros, tuvimos muchas chances de gol, pero no fuimos efectivos. Lo bueno es que nos llevamos la llave y ahora estamos preparados para lo que viene", añadió.

Finalmente, habló sobre lo que será el duelo ante Carabobo en la siguiente fase. "La siguiente fase va a ser muy dura. Quizás más dura que la de ahora, pero toca descansar. El fin de semana tenemos un encuentro contra Huancayo y ahora toca pensar en eso", concluyó.

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra Carabobo por la Copa Libertadores 2026?

El compromiso de ida entre Sporting Cristal y Carabobo se disputará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, en Venezuela. El choque de vuelta se jugará una semana más tarde en Lima.