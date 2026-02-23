El buen momento que viene pasando Hernán Barcos no está pasando desapercibido. El 'Pirata' es el máximo goleador del campeonato con FC Cajamarca, teniendo una buena racha en los últimos partidos. Luego de su salida de Alianza Lima, hubo interés por algunos clubes de tenerlo dentro de su plantel, uno de ellos fue Sporting Cristal. Diego Rebagliati se refirió acerca de ello en el programa 'Fútbol Satélite' y dio a conocer la posible razón por la cual el delantero no llegó al cuadro celeste.

El comentarista de L1 Max mencionó que algunos futbolistas de la 'Bicolor' habrían interferido en su llegada al equipo del Rímac. "Creo que en Cristal influyó mucho que los jugadores de la selección se hablan. El grupo que lo saca a Barcos de Alianza es el de la selección", indicó en el programa.

Diego Rebagliati contó motivo por el cual Hernán Barcos no habría llegado a Cristal

El exdirectivo celeste dio a conocer que futbolistas de la selección peruana habrían conversado con Yoshimar Yotún, indicándole que si llegaba a su equipo, le quitarían la capitanía. "Hay un grupo de la selección que por ahí levantó el teléfono y le dijo a Yotún 'guarda que si va a Cristal, por ahí te saca hasta la cinta'".

Si bien, su llegada al club bajopontino no se dio por algunos motivos, Hernán Barcos viene destacando en el campeonato local, a pesar de su edad. Tengamos en cuenta que el 'Pirata' viene de ser el máximo goleador extranjero en Alianza Lima, siendo un gran referente para el cuadro blanquiazul.

¿Cuántos goles lleva Hernán Barcos en la Liga 1 2026?

Actualmente, Hernán Barcos ha marcado 6 goles en apenas 4 partidos en la Liga 1 2026. El buen momento que viene atravesado lo postula a ser el goleador de la temporada, en quizás el último año a nivel profesional del delantero argentino.