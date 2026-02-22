Lionel Messi tuvo un estreno para el olvido en la nueva temporada de la MLS. Pese a ser el vigente campeón del certamen, el Inter Miami, club del astro argentino, cayó goleado 3-0 por Los Angeles FC de Heung-Min Son. Al final del encuentro, 'Lio' protagonizó una escena poco antes vista cuando, visiblemente enojado, intentó buscar al árbitro, pero fue detenido por Luis Suárez.

En un video difundido vía redes sociales se observa cómo el capitán del cuadro de las garzas sigue al réferi canadiense Pierre-Luc Lauziere y a sus asistentes por un pasillo del estadio. Al notar el enojo de su compañero, el 'Pistolero' lo sujetó del brazo para intentar calmarlo y, luego de unos segundos, logró hacer que se retire rumbo a los vestuarios.

¿Qué pasó con Lionel Messi en la derrota del Inter Miami?

Aunque habían dudas acerca de si podría llegar a este compromiso debido a la lesión que sufrió durante la gira de amistosos de su equipo, Messi fue titular y jugó los 90 minutos de la visita al elenco californiano. A diferencia de otras oportunidades, su aporte no fue suficiente para que el conjunto rosado obtenga un buen resultado.

Aunque no se conocieron los motivos de la molestia del argentino con los jueces, la prensa internacional especuló que ciertas decisiones arbitrales podrían haber desencadenado su reacción. Por ejemplo, en el segundo tiempo el delantero recibió un fuerte golpe al disputar un balón contra dos rivales, jugada que no fue sancionada con tarjeta amarilla.

Próximo partido de Lionel Messi

El rosarino tendrá la oportunidad de cobrarse la revancha por esta dura derrota el próximo domingo 1 de marzo, cuando Inter Miami reciba a Orlando City en el denominado clásico del Sol de la Conferencia Oeste del certamen.