HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Lionel Messi intentó encarar al árbitro tras caer goleado 3-0 en la MLS: Luis Suárez tuvo que frenarlo

Al final del partido que Inter Miami perdió ante Los Angeles FC, el argentino fue captado siguiendo al réferi. El uruguayo tuvo que sujetarlo del brazo para que se calme.

Lionel Messi intentó reclamarle al árbitro Pierre-Luc Lauziere al final del partido. Foto: composición/captura de Giovanni Guerrero/X
Lionel Messi intentó reclamarle al árbitro Pierre-Luc Lauziere al final del partido. Foto: composición/captura de Giovanni Guerrero/X

Lionel Messi tuvo un estreno para el olvido en la nueva temporada de la MLS. Pese a ser el vigente campeón del certamen, el Inter Miami, club del astro argentino, cayó goleado 3-0 por Los Angeles FC de Heung-Min Son. Al final del encuentro, 'Lio' protagonizó una escena poco antes vista cuando, visiblemente enojado, intentó buscar al árbitro, pero fue detenido por Luis Suárez.

En un video difundido vía redes sociales se observa cómo el capitán del cuadro de las garzas sigue al réferi canadiense Pierre-Luc Lauziere y a sus asistentes por un pasillo del estadio. Al notar el enojo de su compañero, el 'Pistolero' lo sujetó del brazo para intentar calmarlo y, luego de unos segundos, logró hacer que se retire rumbo a los vestuarios.

PUEDES VER: Kevin Quevedo le responde fuerte a Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: 'Payaso'

lr.pe

¿Qué pasó con Lionel Messi en la derrota del Inter Miami?

Aunque habían dudas acerca de si podría llegar a este compromiso debido a la lesión que sufrió durante la gira de amistosos de su equipo, Messi fue titular y jugó los 90 minutos de la visita al elenco californiano. A diferencia de otras oportunidades, su aporte no fue suficiente para que el conjunto rosado obtenga un buen resultado.

Aunque no se conocieron los motivos de la molestia del argentino con los jueces, la prensa internacional especuló que ciertas decisiones arbitrales podrían haber desencadenado su reacción. Por ejemplo, en el segundo tiempo el delantero recibió un fuerte golpe al disputar un balón contra dos rivales, jugada que no fue sancionada con tarjeta amarilla.

Próximo partido de Lionel Messi

El rosarino tendrá la oportunidad de cobrarse la revancha por esta dura derrota el próximo domingo 1 de marzo, cuando Inter Miami reciba a Orlando City en el denominado clásico del Sol de la Conferencia Oeste del certamen.

Notas relacionadas
Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

LEER MÁS
Tiktoker Milenka Nolasco logró conocer a Lionel Messi tras partido Alianza Lima vs. Inter Miami: "¿Me puedes sonreír?"

Tiktoker Milenka Nolasco logró conocer a Lionel Messi tras partido Alianza Lima vs. Inter Miami: "¿Me puedes sonreír?"

LEER MÁS
Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto tras conocer al argentino

Lionel Messi firmó la camiseta a Pol Deportes: joven narrador rompió en llanto tras conocer al argentino

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

LEER MÁS
¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026?

¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026?

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo frustrado con su equipo a días de la vuelta contra Sporting Cristal: "Un partido dejamos la vida y en otro sin ganas de jugar"

DT de 2 de Mayo frustrado con su equipo a días de la vuelta contra Sporting Cristal: "Un partido dejamos la vida y en otro sin ganas de jugar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lionel Messi intentó encarar al árbitro tras caer goleado 3-0 en la MLS: Luis Suárez tuvo que frenarlo

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo HOY EN VIVO vía Disney Plus por semifinal del Rio Open 2026

Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

Deportes

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo HOY EN VIVO vía Disney Plus por semifinal del Rio Open 2026

[Vía ESPN 2] Barcelona vs Levante HOY por LaLiga de España: horario del partido de la fecha 25

Alianza Lima peleó, pero no le alcanzó: cayó 3-0 contra Sesi Bauru y jugará por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

6 congresistas murieron entre 2021 y 2026: ¿quiénes son?

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025