Tras la derrota por la mínima diferencia ante Vélez Sarsfield en la sexta jornada de la Liga Profesional Argentina, Marcelo Gallardo anunció su salida como director técnico de River Plate. El inicio irregular de la temporada 2026, sumado a la campaña de 2025 con rendimientos por debajo de lo esperado, definió el futuro del 'Muñeco', quien optó por dar un paso al costado en el club 'Millonario' debido a los malos resultados en los últimos encuentros.

La reciente caída en el estadio José Amalfitani, la suspensión de la conferencia de prensa posterior al partido y el prolongado silencio de 'Napoleón' derivaron en una inminente despedida como entrenador de 'La Banda'.

¿Qué dijo Gallardo sobre su salida de River?

En un video difundido por los medios oficiales del conjunto argentino, Marcelo Gallardo anunció que no continuará al mando del equipo, con visible gesto de tristeza. Con palabras de agradecimiento, el ídolo de 'Núñez' expresó su pesar por no haber alcanzado ni superado las expectativas en su segunda etapa como director técnico de River Plate.

“Intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva, y tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos. Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas”, expresó.

Luego de reunirse con la directiva y con el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, el popular 'Muñeco' decidió poner fin a su ciclo al frente del equipo. La decisión, aunque dolorosa, estuvo condicionada por una racha adversa: 10 derrotas en los últimos 15 partidos, registro que evidenció la falta de respuestas futbolísticas y la pérdida de solidez que caracterizó su primer proceso.

Asimismo, confesó que dirigirá su último partido el jueves ante Banfield en el Estadio Más Monumental, donde buscará despedirse ante su hinchada y cerrar su segundo ciclo en 'La Banda'.

Los números del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate

Pese al éxito en su primera etapa, el regreso del 'Muñeco' en 2024, en reemplazo de Martín Demichelis, no replicó los años más exitosos de su ciclo en River Plate y se diluyó entre resultados irregulares, cuestionamientos y un equipo que no consolidó una identidad competitiva.

En total, dirigió 85 partidos, en los que ganó 35, empató 32 y acumuló 18 derrotas, con una efectividad de 53%, cifra que quedó lejos de igualar su primer proceso al mando del equipo argentino, cuando registró 72% de rendimiento y construyó una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club 'Millonario'.