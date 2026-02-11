Ricardo Gareca tendrá su propia estatua en Vélez: el 'Tigre' se sumará a Carlos Bianchi y José Luis Chilavert
El club Vélez Sarsfield construirá una estatua de Ricardo Gareca como homenaje por su paso como entrenador y los títulos ganados con el club.
Ricardo Gareca recibirá un homenaje por parte del club Vélez Sarsfield. El club de Liniers dio a conocer que le hará un reconocimiento al técnico argentino, que tuvo dos etapas como entrenador del equipo. Se trata de la creación de una estatua del propio DT, que estará ubicada en el lobby de la institución.
La Subcomisión de Hinchas del club argentino propuso esta idea ante los directivos, los cuales no se opusieron y dieron a conocer la noticia en el día del cumpleaños del 'Tigre'. Este gesto por parte de los fanáticos del equipo, busca reconocer la exitosa carrera del extécnico de la selección peruana, quien logró ganar cuatro títulos a nivel local con Vélez.
Ricardo Gareca tendrá su propia estatua gracias a los hinchas de Vélez
La institución y los hinchas son los que financiarán la obra. Para tener el apoyo de la mayor gente posible, se propuso la siguiente idea: los hinchas que deseen donar dinero para el proyecto, sus nombres aparecerán junto al monumento del 'Flaco'. Por ahora, se desconoce cuándo será el inicio de la construcción de la escultura, ni cuándo se inaugurará.
El 'Tigre' se une a la selecta lista de exfutbolistas que tienen su propia estatua en el estadio de Vélez. Carlos Bianchi, José Luis Chilavert, José Amalfitani y Daniel Willington son las figuras que compartirán espacio con Ricardo Gareca, en este merecido homenaje por lo hecho en el club de Liniers.
¿Qué equipos ha dirigido Ricardo Gareca?
El 'Tigre' tiene una amplia trayectoria tanto como jugador y entrenador. Esta es la lista de equipos que dirigió Ricardo Gareca:
- San Martín (T)
- Talleres
- Independiente
- Colón
- Quilmes
- Argentinos Jrs.
- América de Cali
- Santa Fe
- Universitario
- Vélez Sarsfield
- Palmeiras
- Selección de Perú
- Selección de Chile