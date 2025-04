A diferencia del torneo local, en el cual Universitario de Deportes se jacta de su imbatibilidad como local, en la Copa Libertadores el Estadio Monumental no intimidó a River Plate. La escuadra argentina se llevó una buena victoria en condición de visitante gracias a su dominio en el primer tiempo, etapa en la que llegó el gol de Paulo Díaz para el 1-0 definitivo. El resultado, aunque corto, dejó más que satisfecho al técnico Marcelo Gallardo.

En conferencia de prensa, el 'Muñeco' celebró haber salido airoso de una cancha que consideró como una de los puntos fuertes de la 'U'. No obstante, cuando le tocó analizar al rival, se mostró implacable en sus impresiones al considerar que el conjunto crema se sintió "totalmente dominado" en la primera mitad del encuentro.

Marcelo Gallardo sobre Universitario: "No nos generaron situaciones claras"

Al evaluar el juego de Universitario, el DT de River Plate aseguró que su equipo no sufrió debido a que la estrategia de apelar a los pelotazos que propuso el adversario no le funcionó. "No sufrimos porque no nos generaron situaciones claras, fueron más situaciones de un equipo que quería acorralarnos a partir de pelotazos largos, segundas pelotas, de ir por fuera para terminar dentro. Está bueno también saber defenderse bien si no puedes sostener futbolísticamente lo muy bueno que había sido el primer tiempo", dijo.

Gallardo también reiteró el predominio que mostraron sus dirigidos en los primeros 45 minutos y agregó que incluso pudieron haber marcado más goles. "No era un partido fácil contra un rival que se sintió totalmente dominado en la primera parte. Jugamos muy bien, tuvimos el control del juego y del campo. Llegó el gol, pudimos haber hecho otro. No pudimos mantener (el dominio) porque el rival también entendió que tenía que jugar de otra manera para estar en el partido. De ahí nos costó un poco, porque es un rival que casi no pierde nunca en su cancha", opinó.

¿Cómo quedó Universitario tras perder ante River Plate?

La caída 1-0 en casa deja a Universitario en el último lugar de la tabla de posiciones del grupo D con cero puntos, mismo puntaje que Independiente del Valle. Los líderes, con 3 unidades cada uno, son River y Barcelona SC.