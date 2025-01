La Noche Crema 2025 registró un lleno total en el Estadio Monumental de Ate. El vigente campeón del fútbol peruano presentó a todos los jugadores que conforman su plantel y cerró el evento con un triunfo ante la selección de Panamá. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cantidad de hinchas presentes en el reciento.

Luego de la tradicional celebración, el club estudiantil sorprendió a sus seguidores al compartir unas declaraciones de Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, para resaltar la grandeza de su coloso.

Universitario resalta grandeza del Monumental con frase de Gallardo

Marcelo Gallardo, que afronta su segunda etapa en River Plate, brindó una conferencia de prensa en la que remarcó el regreso de jugadores de la talla Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel. Además, el popular 'Muñeco' remarcó la sensación que se vive durante los partidos que disputa su equipo de local en el Más Monumental de Bueno Aires.

"Siento como un logro la vuelta de algunos futbolistas. No es fácil volver to estoy acá porque gusta mi país y River es todo para mí. Ahora se naturaliza que vayan 85 mil personas al Monumental sin importar ni el día ni el rival. Y no es normal. No pasa en ningún lado del mundo. Ese clima que se vive con el hincha también seduce a los jugadores a elegir venir", manifestó el estratega.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en Universitario de Deportes. Desde la institución utilizaron las frases del DT argentina para hacer una semejanza con lo que viven sus aficionados cuando visitan el Monumental de Ate.

"En este Monumental también entendemos ese sentimiento", se lee en la publicación que compartió el equipo merengue junto a un post de River Plate.

El Monumental se prepara para recibir a Lionel Messi

Luego de celebrar la Noche Crema, Universitario de Deportes cerrará su pretemporada con un amistoso frente al Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez. El equipo comandado por Fabián Bustos se verá las caras contra el campeón del mundo el próximo miércoles 29 de enero, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate.

Una vez culminado este cotejo, los merengues quedarán listos para empezar su defensa del título de la Liga 1 Te Apuesto. Se estrenarán el domingo 9 de febrero ante Comerciantes Unidos por la primera fecha del Torneo Apertura.

Con la reciente remodelación que realizaron, el Estadio Monumental de Buenos Aires se convirtió en el recinto con mayor capacidad en Sudamérica. El coloso de River Plate desplazo al de la 'U'.