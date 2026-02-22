Jefferson Cáceres vuelve al Perú. Un año después de que Melgar de Arequipa lo vendiera por 1,5 millones de dólares al Sheffield United de Inglaterra, el extremo regresa al Dominó como flamante fichaje para la temporada 2026. Vía redes sociales, el cuadro rojinegro confirmó el retorno del futbolista tras haber tenido poca continuidad en el fútbol europeo.

"Talento, entrega y gol que vuelven a casa con el mismo compromiso de siempre. Esta tierra te conoce … y te espera", fue uno de los mensajes que le dedicó el elenco mistiano al atacante de 23 años.

¿Qué pasó con Jefferson Cáceres en Europa?

Aunque había mucha expectativa por la primera experiencia de Cáceres en el Viejo Continente, con el conjunto de los sables no llegó a disputar ningún encuentro de la Championship (segunda división inglesa), sino que solo alcanzó a jugar dos cotejos con la división sub-21.

Ante la falta de minutos, la 'Bala' fue vendido al Dunfermline Athletic de la segunda división de Escocia, equipo en el que empezó a ganar continuidad, pero dejó de ser considerado desde mediados de diciembre. En el club escocés llegó a jugar 14 partidos oficiales (13 por la liga de ascenso y uno por la Copa de Escocia), en los que aportó dos asistencias y fue expulsado una vez.

Cáceres se perdió los últimos nueve partidos de su exclub, entre suplencias y no convocatorias. Foto: Dunfermline Athletic

A través de su cuenta en X, el Dunfermline se limitó a informar acerca del traslado sin dar mayores detalles. "Jefferson Cáceres se ha reincorporado a su antiguo club FBC Melgar en su tierra natal. Jefferson había insinuado que estaba ansioso por regresar a casa y el club facilitó el traslado a Perú en un acuerdo no revelado. Todos en KDM Group East End Park le deseamos lo mejor en su futura carrera", se lee en la publicación.

¿Cuándo jugaría Jefferson Cáceres con Melgar?

Dependiendo del estado físico en el que se encuentre Jefferson Cáceres, el DT Juan Reynoso podría utilizarlo para alguno de los dos próximos encuentros de su equipo: ante Los Chankas, este viernes 27 de febrero por la Liga 1, o bien ante Cienciano, el jueves 5 de marzo por la Copa Sudamericana.