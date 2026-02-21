Universitario dejó escapar una gran oportunidad de llevarse tres puntos del estadio Alberto Gallardo. Ante Sporting Cristal, el equipo crema concedió un empate en los últimos minutos luego de haber empezado ganando 2-0 en el primer tiempo, un resultado que el DT Javier Rabanal dejó entrever que se produjo por el bajón de nivel en el segundo tiempo tras los cambios realizados.

En conferencia de prensa, el técnico del club crema reconoció que los futbolistas que entraron en la segunda parte del compromiso no rindieron como esperaba, pues "no llegaron a dar cuatro pases consecutivos" pese a que había hecho entrar a jugadores con buen manejo del balón.

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre el empate ante Sporting Cristal?

"Lo que es claro es que los cambios disminuyeron el nivel del equipo dramáticamente. No hemos llegado a dar ni cuatro pases consecutivos habiendo metido a un mediocentro más, que ya eran dos pivotes (Jesús Castillo y Jorge Murrugarra). Habiendo metido jugadores que tienen buen manejo del balón, hemos perdido totalmente el control del partido", declaró Rabanal al final del encuentro.

El DT español aclaró que la responsabilidad por dejar escapar la victoria es suya, pero también aprovechó para hacerle un llamado de atención a sus dirigidos.

"Es 100% mi responsabilidad, yo tengo que saber que estoy al frente de la 'U', que tengo una buena plantilla y soy el que los tiene que convencer de que aquí no hay once jugadores que son los que juegan siempre y el resto pueden estar por ahí entretenidos para jugar 3 o 4 partiditos, sus 15 minutos y a ver qué pasa", agregó Rabanal.

Universitario fue el claro dominador en el primer tiempo, pero en el segundo Cristal niveló el partido. Foto: Liga 1

"Aquí hay que estar al 100% los jugadores todo el tiempo. Es mi responsabilidad, pero sería la primera vez en 20 años que no consigo que la plantilla entienda eso y el que no lo entienda, va a tener que ver los partidos desde un asiento en la grada", concluyó el técnico.