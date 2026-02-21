HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Deportes

Javier Rabanal sobre empate de Universitario ante Sporting Cristal: "Los cambios disminuyeron el nivel del equipo"

El entrenador del club crema aseguró que se siente responsable por el resultado, pero le llamó la atención a sus dirigidos y advirtió a aquellos que considere que no estén "al 100%".

Javier Rabanal hizo los 4 cambios de Universitario en el segundo tiempo. Foto: captura de L1 Max
Javier Rabanal hizo los 4 cambios de Universitario en el segundo tiempo. Foto: captura de L1 Max

Universitario dejó escapar una gran oportunidad de llevarse tres puntos del estadio Alberto Gallardo. Ante Sporting Cristal, el equipo crema concedió un empate en los últimos minutos luego de haber empezado ganando 2-0 en el primer tiempo, un resultado que el DT Javier Rabanal dejó entrever que se produjo por el bajón de nivel en el segundo tiempo tras los cambios realizados.

En conferencia de prensa, el técnico del club crema reconoció que los futbolistas que entraron en la segunda parte del compromiso no rindieron como esperaba, pues "no llegaron a dar cuatro pases consecutivos" pese a que había hecho entrar a jugadores con buen manejo del balón.

PUEDES VER: Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1

lr.pe

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre el empate ante Sporting Cristal?

"Lo que es claro es que los cambios disminuyeron el nivel del equipo dramáticamente. No hemos llegado a dar ni cuatro pases consecutivos habiendo metido a un mediocentro más, que ya eran dos pivotes (Jesús Castillo y Jorge Murrugarra). Habiendo metido jugadores que tienen buen manejo del balón, hemos perdido totalmente el control del partido", declaró Rabanal al final del encuentro.

El DT español aclaró que la responsabilidad por dejar escapar la victoria es suya, pero también aprovechó para hacerle un llamado de atención a sus dirigidos.

"Es 100% mi responsabilidad, yo tengo que saber que estoy al frente de la 'U', que tengo una buena plantilla y soy el que los tiene que convencer de que aquí no hay once jugadores que son los que juegan siempre y el resto pueden estar por ahí entretenidos para jugar 3 o 4 partiditos, sus 15 minutos y a ver qué pasa", agregó Rabanal.

Universitario fue el claro dominador en el primer tiempo, pero en el segundo Cristal niveló el partido. Foto: Liga 1

Universitario fue el claro dominador en el primer tiempo, pero en el segundo Cristal niveló el partido. Foto: Liga 1

"Aquí hay que estar al 100% los jugadores todo el tiempo. Es mi responsabilidad, pero sería la primera vez en 20 años que no consigo que la plantilla entienda eso y el que no lo entienda, va a tener que ver los partidos desde un asiento en la grada", concluyó el técnico.

Notas relacionadas
Sporting Cristal rescató un empate contra Universitario: igualó 2-2 en el Gallardo y quedó listo para la vuelta ante 2 de Mayo

Sporting Cristal rescató un empate contra Universitario: igualó 2-2 en el Gallardo y quedó listo para la vuelta ante 2 de Mayo

LEER MÁS
Erick Delgado dejo ‘picante’ comentario previo al duelo entre Universitario vs Sporting Cristal: “El Monumental era mi parque de diversiones"

Erick Delgado dejo ‘picante’ comentario previo al duelo entre Universitario vs Sporting Cristal: “El Monumental era mi parque de diversiones"

LEER MÁS
Jorge Fossati despeja toda clase de rumores sobre volver a dirigir en Perú: "Por respeto a Universitario, no"

Jorge Fossati despeja toda clase de rumores sobre volver a dirigir en Perú: "Por respeto a Universitario, no"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal rescató un empate contra Universitario: igualó 2-2 en el Gallardo y quedó listo para la vuelta ante 2 de Mayo

Sporting Cristal rescató un empate contra Universitario: igualó 2-2 en el Gallardo y quedó listo para la vuelta ante 2 de Mayo

LEER MÁS
[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi Bauru por el Sudamericano de Clubes de Vóley?

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi Bauru por el Sudamericano de Clubes de Vóley?

LEER MÁS
Hernán Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

Hernán Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Puno: despiste de bus de músicos deja 3 fallecidos y más de 15 heridos

Afganistán: El nuevo código talibán legaliza la violencia contra mujeres y niñas

Ricardo Belmont NO lidera intención de voto presidencial con 46%: encuesta carece de sustento

Deportes

Olimpia venció de visita a Cerro Porteño en el superclásico paraguayo y es líder de la tabla

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo HOY por semifinal del Rio Open 2026: partido atrasado por lluvia

Sporting Cristal rescató un empate contra Universitario: igualó 2-2 en el Gallardo y quedó listo para la vuelta ante 2 de Mayo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar y Hernando De Soto dialogaron en Palacio sobre las funciones del primer ministro

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025