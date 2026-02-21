HOYSuscripcion LR Focus

Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Fuerte incendio en VES moviliza a bomberos
Fútbol Peruano

Hernán Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

¡Más vigente que nunca! El delantero argentino fue la estrella para remontar el partido contra Melgar y terminó siendo ovacionado por los hinchas en el estadio Héroes de San Ramón.

Hernán Barcos lleva 6 goles en 4 partidos de la Liga 1 2026. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
Hernán Barcos marcó un soberbio gol de tiro libre para sellar el triunfo 3-1 de FC Cajamarca contra Melgar. El 'Pirata' concretó un hat-trick perfecto para conseguir la primera victoria de su equipo en la máxima división del fútbol peruano.

Noticia en desarrollo...

Con 3 goles de Hernán Barcos, FC Cajamarca le remontó a Melgar y logró su primer triunfo de la Liga 1 2026

Delantero de Independiente del Valle destacó a Hernán Barcos y aseguró que fue como su padre: "Es gigante lo que representa en mí"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO HOY: alineaciones confirmadas del partido por el Torneo Apertura de Liga 1 2026

Erick Delgado dejo ‘picante’ comentario previo al duelo entre Universitario vs Sporting Cristal: “El Monumental era mi parque de diversiones"

Pablo Guede confronta a la prensa tras cuestionamientos sobre el rendimiento de Alianza Lima: “No están viendo la realidad”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

