La vida de Pol Deportes sufrió un drástico cambio en los últimos meses. Luego de saltar a la fama por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro, el joven relator se convirtió en un fenómeno en redes sociales; incluso, tuvo la oportunidad de curbir un partido de Champions League en España y conocer al astro argentino Lionel Messi.

En las últimas horas, un nuevo episodio se suma a su prometedora carrera: el periodista oriundo de Andahuaylas se convirtió en el nuevo fichaje de la agencia internacional Double Tap.

Pol Deportes figura como uno de los creadores de contenidos de la agencia Double Tap. Foto: Web/Double Tap

Pol Deportes fue fichado por agencia que representa a estrellas mundiales

La reconocida empresa de marketing muestra a Cliver Huamán en su página web junto a estrellas de talla mundial como el reconocido periodista Fabrizio Romado y el futbolista español Marc Cucurella. La mayoría de los personajes que representa la compañía son reconocidos creadores de contenidos.

"Pol Deportes es ahora uno de los narradores más famosos de Perú para partidos nacionales e internacionales. Su inspiradora historia lo llevó a cautivar a más de 2 millones de fanáticos en diversas plataformas como YouTube, Instagram, TikTok y Facebook (...)", detallan en el sitio web.

La promesa de Pol Deportes a sus padres

Durante su estadía en España, Pol Deportes habló sobre las planes que tiene para su futuro luego de terminar el colegio. El narrador remarcó que uno de sus sueños es comprarle un terreno a sus padres.

"Con comprarles un terreno a mis padres. Muchas veces mi propia familia se ríe de mi padre, le dicen que está flaco, que parece que no come. Tuvimos que beber agua cuando teníamos hambre, pero creíamos en este sueño. Ahora quiero estudiar, formarme y conseguir ese terreno para mis padres, para que tengan una vida mejor", manifestó en conversación con el Diario Marca.