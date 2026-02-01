Pol Deportes sigue viviendo un sueño. Desde que el joven relator narró la final de la Copa Libertadores 2025 en un cerro, ha recibido miles de sorpresas y pasó por momentos inigualables. Uno de ellos, por ejemplo, fue cuando Lionel Messi le firmó su camiseta en la previa del Alianza Lima vs Inter Miami. Ahora, a su corta edad, Cliver Huamán ha sido reconocido en su propia ciudad tras la inauguración de un monumento suyo.

El distrito de Andarapa, ubicado en Apurímac, reveló el último jueves 29 de enero una estatua en honor a Pol Deportes. La escultura se encuentra en la plaza de Huampica y resalta la gesta con la que el talento fue reconocido a nivel mundial.

Monumento de Pol Deportes en Huampica. Foto: TikTok.

PUEDES VER: Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Inauguran monumento de Pol Deportes en su ciudad

El reconocimiento responde a la trayectoria de Pol Deportes, quien ya tuvo la oportunidad de viajar a España para ver un partido de Champions League. Además, a su estilo, cubrió la previa de la Noche Blanquiazul.

Una de las primeras personas que acudió al monumento de Pol Deportes en su comunidad fue su madre. La progenitora se tomó una postal en la que evidencia lo orgullosa y feliz que se siente por su hijo, quien tuvo que dejar su hogar para seguir cumpliendo más sueños en Lima.

Pol Deportes defiende a Santi Lesmes tras críticas por manejo de su imagen

A través de un live en TikTok, Pol Deportes salió a defender a Santi Lesmes luego de que recibió miles de críticas por el uso de su imagen. Cliver aseguró que tanto él como su familia está agradecido con el conductor español y las oportunidades que le ha presentado en su camino.

"Siempre no van a faltar malas personas, pero gracias a Dios me puso una buena persona que me está ayudando y ya tenemos un equipo (...), nosotros muy felices, mis padres agradecidos con el tío Santi por el apoyo, pero en el tema de las negociaciones lo ve el de marketing", manifestó.