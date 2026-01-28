Pol Deportes sale en defensa de Santi Lesmes tras las diversas críticas por el manejo de su imagen, pues en varias ocasiones se les ha visto juntos y esto generó una serie de comentarios negativos en internet. Esto debido a que muchos consideraban que el presentador de televisión se estaba “aprovechando” del joven de 15 años. Esto sobre todo se intensifico tras el partido por la 'Noche Blanquiazul', donde Alianza Lima se enfrentó a Inter Miami, pues el español previo al duelo, señaló que el equipo de Estados Unidos quería conocer a Clíver Huamán.

Tras ello, vía redes sociales, el joven narrador salió y se pronunció al respecto, manifestando que, a pesar de que siempre pueden existir malas personas, Lesmes ha sido una buena persona con él. Sin embargo, aclaró que él no es quien maneja su imagen, sino la persona encargada de marketing.

Pol Deportes se pronuncia tras críticas a Santi Lesmes

En sus palabras, el joven de Andahuaylas no dudó en expresar su apoyo a Lesmes, resaltando que sus padres están agradecidos con el “Tío Santi”, como se refiere al presentador de TV.

"Siempre no van a faltar malas personas, pero gracias a Dios me puso una buena persona que me está ayudando y ya tenemos un equipo (...), nosotros muy felices, mis padres agradecidos con el tío Santi por el apoyo, pero en el tema de las negociaciones lo ve el de marketing. Pero ustedes que nosotros en el nuevo canal de YouTube '+QTV' de María Pía".

Santi Lesmes aseguró que el Inter Miami quería conocer a Pol Deportes

"Me llamaron desde Miami y me dijeron lo siguiente: me dijeron que Leo Messi y los jugadores del Inter Miami conocen la historia de Pol Deportes. Lo primero que dijeron, cuando se enteraron de que venían a Perú, es que querían conocer a Pol Deportes", mencionó Lesmes ante la evidente emoción de Cliver Huamán.

Asimismo, el presentador de televisión detalló las actividades que tienen programadas para Pol Deportes en el marco de la Noche Blanquiazul; entre estas destaca una reunión con Lionel Messi.

"Mañana, a las 8.30 a. m., Pol Deportes irá con entrenadores y representantes del Inter Miami y tendrá una jornada con ellos. Después, el Inter Miami lo quiere llevar como embajador, espectador, invitado especial... Pol va a estar a ras de campo y, seguramente, en cualquier momento le entregarán la camiseta de Messi y se dará un encuentro", agregó.

Al final de la transmisión, Santi Lesmes indicó que "Inter Miami lo quiere invitar a Miami para vivir un partido y visitar las instalaciones" de las 'Garzas'.