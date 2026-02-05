HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Flaco Granda despotrica contra Pablo Guede por “vergonzosa” derrota de Alianza Lima: “Al último DT que inventó lo echaron a patadas”

El periodista arremetió contra el entrenador argentino por su planteamiento en la ida entre Alianza Lima y 2 de Mayo; asimismo, indicó que, si quedan eliminados de la Copa Libertadores, “se tienen que ir todos”.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima para reemplazar a Néstor Gorosito. Foto: composición LR/ESPN/Más Que Fútbol
Pablo Guede llegó a Alianza Lima para reemplazar a Néstor Gorosito. Foto: composición LR/ESPN/Más Que Fútbol

Las reacciones no se hicieron esperar tras la derrota de Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores. A pesar de contar con varios jugadores de jerarquía para afrontar el primer duelo de la serie contra 2 de Mayo, muchos aficionados se vieron sosprendidos con la alineación que presentó Pablo Guede. Al finalizar el cotejo, el periodista Giancarlo Granda evidenció su molestar por el accionar del estratega.

Entre las principales novedades que aplicó el técnico argentino resaltó la inclusión del chileno Esteban Pavez y la ubicación del juvenil Piero Cari. Para ser posible este esquema, el DT prescindió de futbolistas como Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Alan Cantero y Jairo Vélez.

PUEDES VER: Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: 'Hicimos un buen partido'

lr.pe

Flaco Granda despotrica contra Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima

Durante la reciente edición del programa Más que Fútbol, el popular 'Flaco' si dirigió hacia el entrenador Pablo Guede con una fuertes palabras. Asimismo, calificó de "vergonzosa" la presentación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026.

“Voy a arrancar mandándole un mensaje al técnico de Alianza. Señor Pablo Guede, tiene que saber a la institución a la que llega. Alianza Lima es un equipo grande de Perú. Hoy lo de Alianza es una vergüenza. Si los elimina 2 de Mayo se tienen que ir todos. Perdieron contra un equipo que es el soltero contra casados de Paraguay. No me jo*** más. Es un equipo limitadito. ”, manifestó en el incio de su discurso.

“El técnico se dedicó a poner 14 planteamientos diferentes en un partido. Piero Cari no jugó jamás de extremo, avísenle que es volante. Armó línea de 3 y de 4, un despelote. Empezaron los ‘bielsistas’ con sus cosas raras (...). No me hagan más cosas raras, ni me inventen nada. Al último técnico que quiso inventar algo lo echaron a patadas, que fue Mariano Soso. Pónganse serios y sepan dónde están dirigiendo. Hoy Alianza fue una vergüenza en Paraguay. A este equipo había que ganarle 3-0 allá y 3-0 acá”, concluyó.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

¿Cuándo juegan la revancha Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero en Matute. Los íntimos necesitan ganar por más de 2 goles para acceder de forma directa a la siguiente instancia de la Conmebol Libertadores.

Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

Prensa de Paraguay reacciona ante histórica victoria de 2 de Mayo frente a Alianza Lima por Copa Libertadores: "Debut soñado"

Prensa de Paraguay reacciona ante histórica victoria de 2 de Mayo frente a Alianza Lima por Copa Libertadores: "Debut soñado"

Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

