Fútbol Peruano

‘Chino’ Ximénez tuvo peculiar elogio hacia Alex Valera por ser goleador con Universitario: “Más parece un delantero uruguayo o paraguayo”

Miguel Ximénez no dudó en destacar la cuota goleadora de Alex Valera, señalando que es importante que los delanteros marquen para evitar las críticas, poniendo de ejemplo la situación de Edinson Cavani.

'Chino' Ximénez tuvo palabras positivas para Alex Valera.Foto: composición LR/L1 Max/X

Miguel 'Chino' Ximénez llenó de elogios a Alex Valera en una reciente entrevista para L1 Max. El exjugador de Sporting Cristal y Universitario de Deportes no dudó en destacar la gran cuota goleadora del delantero crema, que ha sido clave para los objetivos de la institución. En sus palabras, resaltó las cualidades que tiene Valera, sobre todo en el juego aéreo. Sin embargo, llamó la atención al señalar que su estilo se parece al de los delanteros uruguayos o paraguayos, por la manera en la que se desenvuelve dentro del terreno de juego.

No obstante, esto no fue todo, pues manifestó que es importante que los ‘9’ conviertan goles, ya que si no lo hacen reciben críticas, y no dudó en poner como ejemplo la situación que atraviesa el mítico delantero charrúa Edinson Cavani, quien ha sido muy cuestionado en Boca Juniors por las ocasiones de gol que ha fallado.

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

lr.pe

‘Chino’ Ximénez elogió a Alex Valera por ser goleador con Universitario

En un primer momento, Ximénez no dudo en señalar que Valera es un jugador que es de su agrado.

"Valera es un tremendo delantero, fuerte, con buen juego aéreo; más parece un delantero uruguayo o paraguayo. A mí me encanta como delantero. Además, hace goles, que es lo más importante; si no los haces jugando de 9, recibirás críticas y será difícil mantenerte como titular", empezó diciendo.

Además, puso de ejemplo al atacante uruguayo Cavani. "Hoy, salvando la distancia, miramos a Cavani en Boca: con toda la historia y los goles que ha hecho, lamentablemente hoy le toca no jugar. Tiene posibilidades de gol y no la concreta; es Cavani, pero tiene que esperar. Lo más importante de un 9 es hacer goles", explicó.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la ida de la Copa Libertadores?

lr.pe

Goles de Alex Valera con Universitario

A lo largo de su carrera con el conjunto crema, Alex Valera ha disputado 160 partidos, donde ha aportado 74 goles y 21 asistencias. Se espera que para esta temporada de la Liga 1 2026 el delantero aumente su cuota goleadora para seguir haciendo historia con Universitario.

