Partidos de fútbol hoy, lunes 16 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO y en DIRECTO?

Comienza una nueva semana futbolera. Este lunes 16 de febrero habrá partidazos para iniciar la jornada, como el enfrentamiento entre FC Barcelona y Girona por LaLiga, además de encuentros de la Serie A, el Brasileirao y la liga argentina. Todos estos partidos se podrán seguir por distintas señales como ESPN, TyC Sports o L1 Max, así como por servicios de streaming como Disney Plus y DGO, para que no te pierdas las acciones de tu equipo favorito.

Uno de los encuentros más esperados será el de Al-Hilal, que recientemente fichó a Karim Benzema, contra Al-Wahda por la Liga Árabe. De igual manera, se jugará el partido entre Fluminense y Bangu por el torneo Taça Guanabara.

Partidos de hoy, LaLiga

Girona vs Barcelona

Hora: 3:00 p. m.

Canal: DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy, Serie A

Cagliari vs Lecce

Hora: 2:45 p. m.

Canal: ESPN2, Disney+

Partidos de hoy, Torneo Apertura de Argentina

Deportivo Riestra vs Newell's Old Boys

Hora: 5:00 p. m.

Canal: TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Chile

Partidos de hoy, Liga de Campeones AFC

Al Hilal vs Al Wahda

Hora: 1:15 p. m.

Canal: Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN3 Brasil, Zapping

Partidos de hoy, Taça Guanabara