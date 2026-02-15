HOYSuscripcion LR Focus

Partidos de fútbol hoy, lunes 16 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO y en DIRECTO?

Inicia la semana futbolera este lunes 16 de febrero con emocionantes encuentros, incluyendo FC Barcelona vs Girona en LaLiga y partidos de la Serie A y más.

Programación de partidos para este 16 de febrero. Foto: composición LR/ Instagram
Comienza una nueva semana futbolera. Este lunes 16 de febrero habrá partidazos para iniciar la jornada, como el enfrentamiento entre FC Barcelona y Girona por LaLiga, además de encuentros de la Serie A, el Brasileirao y la liga argentina. Todos estos partidos se podrán seguir por distintas señales como ESPN, TyC Sports o L1 Max, así como por servicios de streaming como Disney Plus y DGO, para que no te pierdas las acciones de tu equipo favorito.

Uno de los encuentros más esperados será el de Al-Hilal, que recientemente fichó a Karim Benzema, contra Al-Wahda por la Liga Árabe. De igual manera, se jugará el partido entre Fluminense y Bangu por el torneo Taça Guanabara.

lr.pe

Partidos de hoy, LaLiga

  • Girona vs Barcelona
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy, Serie A

  • Cagliari vs Lecce
  • Hora: 2:45 p. m.
  • Canal: ESPN2, Disney+

Partidos de hoy, Torneo Apertura de Argentina

  • Deportivo Riestra vs Newell's Old Boys
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Canal: TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Chile

Partidos de hoy, Liga de Campeones AFC

  • Al Hilal vs Al Wahda
  • Hora: 1:15 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN3 Brasil, Zapping

lr.pe

Partidos de hoy, Taça Guanabara

  • Fluminense vs Bangu
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Canal: SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
