Partidos de fútbol hoy, lunes 16 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO y en DIRECTO?
Inicia la semana futbolera este lunes 16 de febrero con emocionantes encuentros, incluyendo FC Barcelona vs Girona en LaLiga y partidos de la Serie A y más.
Comienza una nueva semana futbolera. Este lunes 16 de febrero habrá partidazos para iniciar la jornada, como el enfrentamiento entre FC Barcelona y Girona por LaLiga, además de encuentros de la Serie A, el Brasileirao y la liga argentina. Todos estos partidos se podrán seguir por distintas señales como ESPN, TyC Sports o L1 Max, así como por servicios de streaming como Disney Plus y DGO, para que no te pierdas las acciones de tu equipo favorito.
Uno de los encuentros más esperados será el de Al-Hilal, que recientemente fichó a Karim Benzema, contra Al-Wahda por la Liga Árabe. De igual manera, se jugará el partido entre Fluminense y Bangu por el torneo Taça Guanabara.
Partidos de hoy, LaLiga
- Girona vs Barcelona
- Hora: 3:00 p. m.
- Canal: DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy, Serie A
- Cagliari vs Lecce
- Hora: 2:45 p. m.
- Canal: ESPN2, Disney+
Partidos de hoy, Torneo Apertura de Argentina
- Deportivo Riestra vs Newell's Old Boys
- Hora: 5:00 p. m.
- Canal: TyC Sports Internacional, Disney+ Premium Chile
Partidos de hoy, Liga de Campeones AFC
- Al Hilal vs Al Wahda
- Hora: 1:15 p. m.
- Canal: Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN3 Brasil, Zapping
Partidos de hoy, Taça Guanabara
- Fluminense vs Bangu
- Hora: 4:00 p. m.
- Canal: SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+