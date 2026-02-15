Real Madrid - Benfica: fecha, hora y canal para ver los playoffs de la Champions League

Real Madrid tendrá su revancha contra Benfica por la Champions League. Foto: composición LR/ Instagram

Se viene la revancha entre el Real Madrid y Benfica. El destino quiso que ambos conjuntos se volvieran a ver las caras en la Champions League, pero esta vez en los playoffs. El conjunto blanco llega en un mejor momento para este encuentro, pues es líder en LaLiga con 60 puntos. Por su parte, el equipo de Lisboa es tercero en su liga con 52 unidades, cinco menos que el líder, Porto.

No obstante, ambos equipos llegan tras conociendo la victoria en sus dos últimos encuentros, por lo que se espera un partido con goles, teniendo en cuenta que la última vez que se enfrentaron en esta competición el marcador terminó 4-2.

¿Cuándo es el Real Madrid - Benfica por la Champions League?

Este encuentro se disputará el martes 17 de febrero en el Estádio da Luz, recinto que cuenta con una capacidad para 68.100 espectadores.

¿A qué hora es el Real Madrid - Benfica por la Champions League?

Este partido se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

México (CDMX): 2:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid - Benfica por la Champions League?

La transmisión de este encuentro EN DIRECTO estará a cargo de ESPN, Fox Sports, Fox One, TUDN, Movistar Liga de Campeones y Disney+. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.