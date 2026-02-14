Partidos de hoy, domingo 15 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 15 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Torneo Apertura de la Liga 1), Serie A de Italia y la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley por las señales de canales como ESPN, L1 Max, Latina TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Uno de los duelos más atractivos de la jornada será protagonizado por el Melgar de Juan Reynoso, que buscará alcanzar a UTC de Cajamarca en lo más alto de la tabla de posiciones. Por otra parte, Alianza Lima espera imponerse frente al Géminis de Natalia Málaga en la Liga de Vóley.

Partidos de HOY Liga 1

Sport Huancayo vs FC Cajamarca

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Comerciantes Unidos vs Los Chankas

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Melgar vs CD Moquegua

Hora: 6.30 p. m.

Canal: L1 Max.

¿Quiénes juegan HOY en la Serie A de Italia?

Napoli vs Roma

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

Rebaza Acosta vs Olva Latino

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Latina TV

Alianza Lima vs Géminis

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Latina TV.

LaLiga de España: partidos de hoy