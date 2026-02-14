Partidos de hoy, domingo 15 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados del Torneo Apertura de la Liga 1, Premier League y la Liga Peruana de Vóley.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 15 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Torneo Apertura de la Liga 1), Serie A de Italia y la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley por las señales de canales como ESPN, L1 Max, Latina TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Uno de los duelos más atractivos de la jornada será protagonizado por el Melgar de Juan Reynoso, que buscará alcanzar a UTC de Cajamarca en lo más alto de la tabla de posiciones. Por otra parte, Alianza Lima espera imponerse frente al Géminis de Natalia Málaga en la Liga de Vóley.
Partidos de HOY Liga 1
- Sport Huancayo vs FC Cajamarca
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Comerciantes Unidos vs Los Chankas
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Melgar vs CD Moquegua
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: L1 Max.
¿Quiénes juegan HOY en la Serie A de Italia?
- Napoli vs Roma
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Rebaza Acosta vs Olva Latino
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Latina TV
- Alianza Lima vs Géminis
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina TV.
LaLiga de España: partidos de hoy
- Rayo Vallecano vs Atlético Madrid
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: DSports, DGo.