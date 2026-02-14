Luis Enrique consiguió que el PSG gane por primera vez en su historia la Champions League. Foto: composición LR/Marca/AFP

Luis Enrique consiguió que el PSG gane por primera vez en su historia la Champions League. Foto: composición LR/Marca/AFP

PSG afronta una complicada situación en la temporada. Aquel equipo que maravilló al mundo conquistando la Champions League en el 2025 hoy tiene que lidiar con un crisis de resultados. Por si fuera poco, las recientes declaraciones de Ousmane Dembélé ―ganador del Balón de Oro― no cayeron nada bien en el entrenador Luis Enrique.

Luego de perder 3-1 contra el Rennes por la jornada 22 de la Ligue 1, el veloz delantero expresó una fuertes palabras para cuestionar el egoísmo presente en sus compañeros.

Luis Enrique enfuerece tras declaraciones de Dembélé

Al ser consultado sobre las declaraciones del Balón de Oro, Luis Enrique se mostró muy enojado y consideró que sus descargos no tienen ningún valor.

"Jamás permitiré que ningún jugador se crea más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club. Estas declaraciones no valen nada. Son fruto del enfado después de un partido, y creo que eso está claro. No tenemos nada que perder", sostuvo en conferencia de prensa.

"No responderé a ninguna pregunta ni respuesta de ningún jugador. Nunca permitiré que ningún jugador se ponga por encima del club. Que quede claro. Soy el responsable del equipo", concluyó.

PUEDES VER: Fiscalía abrió investigación preliminar a Gonzalo Núñez por delito de discriminación y dispuso pericia psicológica

¿Qué dijo Dembélé tras la derrota del PSG?

“La temporada pasada pusimos por delante al club, al escudo, al París Saint Germain antes de pensar en nosotros mismos. Debemos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos. Empezamos muy mal el partido ante el Rennes. Tenemos que demostrar más ganas. Estamos en el París Saint Germain para ganar partidos”, manifestó apenas culminó el cotejo.

En ese sentido, el popular 'Mosquito' advirtió que si continúan con esta actitud no se podrán levantar títulos en la temporada.

“Si cada uno juega para sí mismo en el campo, esto no va a funcionar y no vamos a ganar los títulos que queremos”, agregó.