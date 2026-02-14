HOYSuscripcion LR Focus

Melgar vs CD Moquegua EN VIVO por la fecha 3 de la Liga 1: hora y canales para ver el partido del Torneo Apertura

El cuadro arequipeño se enfrenta a Moquegua por la tercera jornada del Apertura 2026. Los 'Rojinegros' paren como favoritos, tras su agónico triunfo ante Sporting Cristal.

Melgar se mide a Moquegua por la Liga 1 2026. Foto: Lr/Betsabet de Los Santos
Melgar se mide a Moquegua por la Liga 1 2026. Foto: Lr/Betsabet de Los Santos

Melgar se enfrenta a CD Moquegua por la tercera jornada del Torneo Apertura, en el Monumental de la UNSA, desde las 6:30 pm. Los Rojinegros parten como favoritos, aunque no registran cruces en Liga 1. Justamente, el cuadro arequipeño viene de una agónica victoria ante Sporting Cristal. Por otro lado, su oponente busca reponerse tras la dura derrota 3-2 ante UTC. El duelo lo verás en L1 MAX.

Las entradas para el encuentro estarán disponibles para su compra de forma virtual en la página web de Teleticket . Además, los aficionados podrán adquirir sus boletos de manera presencial en Consuelo 408 y Mall Aventura. Los precios de las entradas fluctúan según la tribuna elegida, y se ofrecen promociones familiares que oscilan entre 20 y 96 soles.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

lr.pe

¿A qué hora juega Melgar vs CD Moquegua por el Torneo Apertura?

Melgar y CD Moquegua se verán las caras en un partidazo correspondiente a la tercera jornada del primer torneo del año. El picante duelo arranca a las 6:30 pm. La República Deportes te juega los horarios para que veas el partido desde diferentes lugares.

  • Argentina y Chile (Santiago): 8:30 pm
  • Colombia y Perú: 6:30 pm
  • Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 5:30 pm
  • Venezuela: 7:30 pm
  • Brasil: 8:30 pm

[Liga 1 Max en vivo] Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY por el Torneo Apertura de la Liga 1

lr.pe

¿Dónde ver Melgar vs CD Moquegua por la tercera fecha del Torneo Apertura?

Los hinchas que no puedan asisitir al Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, pueden ver el partido en el canal L1 MAX. Es importante destacar que el árbitro desginado es Mikel Espinoza.

Jairo Concha reveló detalles sobre su insólita celebración a lo Lamine Yamal con Universitario: "Álex Valera nos mandó un mensaje"

lr.pe

Historial entre CD Moquegua y Melgar

A lo largo de su trayectoria en el fútbol peruano, Melgar y Moquegua han tenido un único enfrentamiento registrado. Este ocurrió el 17 de enero, durante un amistoso de pretemporada, donde Melgar logró imponerse con un marcador de 2-0. Sin embargo, el próximo encuentro entre ambos equipos será oficial y formará parte de la Liga 1, lo que eleva la expectativa y la relevancia del partido para ambos conjuntos.

