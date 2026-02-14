HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

'Cóndor' Mendoza cuestiona a Paolo Guerrero tras cederle el penal a Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "La gente dice que arrugaste"

El exfutbolista no tuvo piedad con el capitán aliancista y criticó fuertemente su decisión ante 2 de Mayo, en Matute, por la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Cóndor Mendoza cuestionó decisión de Paolo Guerrero en Copa Libertadores. Foto: Lr/Timbet
Cóndor Mendoza cuestionó decisión de Paolo Guerrero en Copa Libertadores. Foto: Lr/Timbet

Alianza Lima todavía no olvida la espantosa nocha de Copa Libertadores, tras quedar eliminado ante 2 de Mayo por la fase preliminar. Paolo Guerrero sigue en el ojo de la tormenta al ceder un penal clave a Eryc Castillo. El ecuatoriano, com poca experiencia en esa faceta, falló la oportunidad de oro y el equipo no pudo recuperase del golpe. El 'Cóndor' Mendoza habló fuerte y cuestionó duramente al capitán aliancista.

Pablo Guede volvió a replantear mal el partido, hizo malos cambios y uso a jugadores fuera de su posición natural. Además, pese a sus limitaciones, los paraguayos dirigidos por Ledesma hicieron daño con rápidos contragolpes. Sin duda, un duro golpe para la cara plantilla.

PUEDES VER: DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

lr.pe

¿Qué dijo el Cóndor Mendoza sobre Paolo Guerrero?

El exfutbolista al inicio se controló y fue suavecito, pero luego estalló por la actitud del capitán aliancista. "Paolin, acá dicen que arrugaste. Tú sabes que yo pienso que debías de patear el penal. No hay otra. Un maric... fuiste, ya está. Toda la gente dice que arrugaste, solo di la verdad nada más para que la gente sepa", enfatizó Andrés Mendoza en el podscasd Tinbet.

Asimismo, habló fuerte sobre el rol y la función de Paolo Guerrero en el once titular. "En otro lado dicen que si pateaba tal, y hermano acá no es que si pateaba este o otro, acá él era, nada más. Si fallaba no pasaba nada, pero él es el responsable de patear penales por experiencia lo hizo muchas veces", concluyó en el popular programa deportivo.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza asegura que Paolo Guerrero se echó la culpa por penal fallado de Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "Lo está defendiendo"

lr.pe

¿Por qué Paolo Guerrero no pateó penal en la eliminación de Alianza Lima?

El goleador de Alianza Lima sorprendió con sus declaraciones en zona mixta. "Nada, no me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad, la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste. Asumo la responsabilidad", explicó en un primer momento.

"Creo que no podemos echarle la culpa a una persona. Creo que somos un grupo y tenemos que poner la cara todos. No esperábamos esto, esperábamos revertir lo que nos pasó en Paraguay. Es duro e inexplicable. Pero nada, tenemos una temporada por delante. A levantar cabeza porque el sábado tenemos otro partido", sentenció luego del cotejo contra 2 de Mayo.


Notas relacionadas
‘Cóndor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: "Más conchudo"

‘Cóndor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: "Más conchudo"

LEER MÁS
‘Cóndor' Mendoza perdió los papeles con periodista tras ser comparado con Felipe Vizeu: "A mí no me metas c***"

‘Cóndor' Mendoza perdió los papeles con periodista tras ser comparado con Felipe Vizeu: "A mí no me metas c***"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fue archivada en Argentina: el caso será remitido a la justicia uruguaya

Denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fue archivada en Argentina: el caso será remitido a la justicia uruguaya

LEER MÁS
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY, desde Trujillo, vía Liga 1 Max por internet?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY, desde Trujillo, vía Liga 1 Max por internet?

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la fecha 7 de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la fecha 7 de la segunda etapa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Cóndor' Mendoza cuestiona a Paolo Guerrero tras cederle el penal a Eryc Castillo ante 2 de Mayo: "La gente dice que arrugaste"

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y partidos de hoy en la fecha 3 del Torneo Apertura

Felipe Vizeu luchó en el área y marcó golazo de chalaca: así fue el 1-0 de Sporting Cristal en Chongoyape

Deportes

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y partidos de hoy en la fecha 3 del Torneo Apertura

Felipe Vizeu luchó en el área y marcó golazo de chalaca: así fue el 1-0 de Sporting Cristal en Chongoyape

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY, desde Trujillo, vía Liga 1 Max por internet?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"José Jerí se tiene que ir": Marisol Pérez Telle asegura que se conseguirán los votos para la salida del mandatario interino

De aliados a enemigos: Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de mantener a Jerí en Palacio de Gobierno

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025