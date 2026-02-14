Alianza Lima todavía no olvida la espantosa nocha de Copa Libertadores, tras quedar eliminado ante 2 de Mayo por la fase preliminar. Paolo Guerrero sigue en el ojo de la tormenta al ceder un penal clave a Eryc Castillo. El ecuatoriano, com poca experiencia en esa faceta, falló la oportunidad de oro y el equipo no pudo recuperase del golpe. El 'Cóndor' Mendoza habló fuerte y cuestionó duramente al capitán aliancista.

Pablo Guede volvió a replantear mal el partido, hizo malos cambios y uso a jugadores fuera de su posición natural. Además, pese a sus limitaciones, los paraguayos dirigidos por Ledesma hicieron daño con rápidos contragolpes. Sin duda, un duro golpe para la cara plantilla.

¿Qué dijo el Cóndor Mendoza sobre Paolo Guerrero?

El exfutbolista al inicio se controló y fue suavecito, pero luego estalló por la actitud del capitán aliancista. "Paolin, acá dicen que arrugaste. Tú sabes que yo pienso que debías de patear el penal. No hay otra. Un maric... fuiste, ya está. Toda la gente dice que arrugaste, solo di la verdad nada más para que la gente sepa", enfatizó Andrés Mendoza en el podscasd Tinbet.

Asimismo, habló fuerte sobre el rol y la función de Paolo Guerrero en el once titular. "En otro lado dicen que si pateaba tal, y hermano acá no es que si pateaba este o otro, acá él era, nada más. Si fallaba no pasaba nada, pero él es el responsable de patear penales por experiencia lo hizo muchas veces", concluyó en el popular programa deportivo.

¿Por qué Paolo Guerrero no pateó penal en la eliminación de Alianza Lima?

El goleador de Alianza Lima sorprendió con sus declaraciones en zona mixta. "Nada, no me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad, la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste. Asumo la responsabilidad", explicó en un primer momento.

"Creo que no podemos echarle la culpa a una persona. Creo que somos un grupo y tenemos que poner la cara todos. No esperábamos esto, esperábamos revertir lo que nos pasó en Paraguay. Es duro e inexplicable. Pero nada, tenemos una temporada por delante. A levantar cabeza porque el sábado tenemos otro partido", sentenció luego del cotejo contra 2 de Mayo.



