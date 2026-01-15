HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

‘Condor’ Mendoza pide que Sergio Peña no use la '10' de Alianza Lima y que se la den a uno de los refuerzos: "Más conchudo"

El exfutbolista se refirió al rendimiento de Alianza Lima, poniendo mayor énfasis en Sergio Peña, quien no tuvo su mejor partido.

'Condor' Mendoza habló sobre Sergio Peña. Foto: composición LR/Tinbet/X
'Condor' Mendoza habló sobre Sergio Peña. Foto: composición LR/Tinbet/X

Andrés 'Cóndor' Mendoza no se guardó nada y analizó el rendimiento de Sergio Peña tras la derrota de Alianza Lima frente a Unión Santa Fe por el torneo de verano Serie Río de la Plata. En una reciente edición del programa 'Tinbet', afirmó que todo el plantel blanquiazul fue un desastre; no obstante, fue más crítico al señalar que Peña, quien como se recuerda, metió un autogol en su propio arco, señalando que no debería portar la '10'.

En sus palabras, apuntó a que Jairo Vélez, uno de los refuerzos de Alianza, debería llevar este dorsal, pues es un jugador más organizador y que sabe mover la pelota. Esto no fue todo, ya que también manifestó su opinión sobre Geray Motta, la joven promesa blanquiazul, a quien no considera una joya.

PUEDES VER: ‘Puma’ Carranza dio su frío análisis sobre rendimiento de Alianza Lima con Pablo Guede: “Son partidos de prueba”

lr.pe

¿Qué dijo 'Condor' Mendoza sobre Sergio Peña?

"He visto a Alianza Lima el primer tiempo y de verdad, es un desastre. Solamente vi una jugada que me gustó pero que se la quitaron a Cantero. Fue una jugada buena que hicieron pero de ahí no vi más. Lo que sí es que Sergio Peña no puede jugar, no puedes tener la '10'", empezó diciendo el exjugador sobre el rendimiento de Alianza.

"Antes que comience el partido, el técnico dijo que iba a haber muchas variantes pero para mí, los partidos amistosos, lo juego con el equipo que se viene", complementó.

No obstante, en otro momento, propuso que Vélez lleve el dorsal '10'. "El entrenador quiere que todos los jugadores corran y estén bien físicamente, pero si él quiere ser ese Peña que todo quiere que lo vean, debe jugar al lado del '6'. El '10' dáselo a Jairo Vélez porque es un chico más encarador, que sabe con la pelota, más conchudo. El jugador que hace la diferencia es Vélez".

PUEDES VER: Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

lr.pe

'Condor' Mendoza sobre Geray Motta: "No veo a la joya"

Sin embargo, Mendoza también opinó sobre el desempeño de Geray Motta, señalando que no ha observado la supuesta joya que le han comentado y que, incluso, no cree que pueda tener minutos en el primer equipo al inicio de la temporada, ya que sería la cuarta opción en Alianza Lima.

"Yo vi el primer tiempo que Motta y todavía no veo a la joya. No lo vi, que no me digan que es una joya porque joya para mi es como cuando salió Pizarro o como Farfán, pero no lo es. El chico no es rápido, si tiene posición, se planta bien. Una cosa es de menores pero acá es cuando juegas con futbolistas grandes. Al chico deben llevarlo poco a poco. Además, se tiene tres delanteros y ese chico va a ser el cuarto delantero", sentenció.

Notas relacionadas
Pablo Guede recriminó a Sergio Peña en plena derrota de Alianza Lima ante Unión: "¡Jugá para adelante!"

Pablo Guede recriminó a Sergio Peña en plena derrota de Alianza Lima ante Unión: "¡Jugá para adelante!"

LEER MÁS
Reimond Manco aconseja a Sergio Peña tras bajo rendimiento en Alianza Lima: “Es mejor hablar menos y jugar más”

Reimond Manco aconseja a Sergio Peña tras bajo rendimiento en Alianza Lima: “Es mejor hablar menos y jugar más”

LEER MÁS
Sergio Peña pide perdón tras fallar penal que dejó a Alianza Lima sin fase de grupos de Libertadores: "Vine con un propósito y no me iré"

Sergio Peña pide perdón tras fallar penal que dejó a Alianza Lima sin fase de grupos de Libertadores: "Vine con un propósito y no me iré"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

LEER MÁS
Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

LEER MÁS
Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar por César Inga, pero Universitario toma inflexible postura por su venta

Sporting Kansas City llegó a Perú para negociar por César Inga, pero Universitario toma inflexible postura por su venta

LEER MÁS
Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

LEER MÁS
Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Deportes

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Representante de Jorge Fossati da detalles sobre su salida de Universitario y deja firme postura: “Vamos a ver si no lo terminan necesitando”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025