Andrés 'Cóndor' Mendoza no se guardó nada y analizó el rendimiento de Sergio Peña tras la derrota de Alianza Lima frente a Unión Santa Fe por el torneo de verano Serie Río de la Plata. En una reciente edición del programa 'Tinbet', afirmó que todo el plantel blanquiazul fue un desastre; no obstante, fue más crítico al señalar que Peña, quien como se recuerda, metió un autogol en su propio arco, señalando que no debería portar la '10'.

En sus palabras, apuntó a que Jairo Vélez, uno de los refuerzos de Alianza, debería llevar este dorsal, pues es un jugador más organizador y que sabe mover la pelota. Esto no fue todo, ya que también manifestó su opinión sobre Geray Motta, la joven promesa blanquiazul, a quien no considera una joya.

¿Qué dijo 'Condor' Mendoza sobre Sergio Peña?

"He visto a Alianza Lima el primer tiempo y de verdad, es un desastre. Solamente vi una jugada que me gustó pero que se la quitaron a Cantero. Fue una jugada buena que hicieron pero de ahí no vi más. Lo que sí es que Sergio Peña no puede jugar, no puedes tener la '10'", empezó diciendo el exjugador sobre el rendimiento de Alianza.

"Antes que comience el partido, el técnico dijo que iba a haber muchas variantes pero para mí, los partidos amistosos, lo juego con el equipo que se viene", complementó.

No obstante, en otro momento, propuso que Vélez lleve el dorsal '10'. "El entrenador quiere que todos los jugadores corran y estén bien físicamente, pero si él quiere ser ese Peña que todo quiere que lo vean, debe jugar al lado del '6'. El '10' dáselo a Jairo Vélez porque es un chico más encarador, que sabe con la pelota, más conchudo. El jugador que hace la diferencia es Vélez".

'Condor' Mendoza sobre Geray Motta: "No veo a la joya"

Sin embargo, Mendoza también opinó sobre el desempeño de Geray Motta, señalando que no ha observado la supuesta joya que le han comentado y que, incluso, no cree que pueda tener minutos en el primer equipo al inicio de la temporada, ya que sería la cuarta opción en Alianza Lima.

"Yo vi el primer tiempo que Motta y todavía no veo a la joya. No lo vi, que no me digan que es una joya porque joya para mi es como cuando salió Pizarro o como Farfán, pero no lo es. El chico no es rápido, si tiene posición, se planta bien. Una cosa es de menores pero acá es cuando juegas con futbolistas grandes. Al chico deben llevarlo poco a poco. Además, se tiene tres delanteros y ese chico va a ser el cuarto delantero", sentenció.