‘Cóndor' Mendoza perdió los papeles con periodista tras ser comparado con Felipe Vizeu: "A mí no me metas c***"

El exdelantero de la selección peruana no soportó que su compañero lo recordara el gol que falló en las Eliminatorias para el Mundial del 2006 y perdió los papeles en vivo.

Andrés Mendoza tuvo un recordado paso por la selección peruana. Foto: Composición LR/Tinbet
Andrés Mendoza tuvo un recordado paso por la selección peruana. Foto: Composición LR/Tinbet

Uno de los momentos más comentados en el partido de ida entre Sporting Cristal y Alianza Lima, fue el gol errado por el brasileño Felipe Vizeu. Este hecho tuvo repercusiones, teniendo como protagonistas a un periodista y Andrés Mendoza, quienes tuvieron un tenso momento en vivo.

En el programa ‘El Datazo’, un panelista comparó la acción del exdelantero del Flamengo con el gol fallado por Andrés Mendoza ante Ecuador hace 20 años. Este comentario hizo que el ‘Cóndor’ estallara en vivo e increpe a su compañero en medio de la transmisión.

lr.pe

Andrés Mendoza amenaza a periodista tras compararlo con Felipe Vizeu

El exfutbolista indicaba que el error que tuvo Felipe Vizeu al fallar una ocasión clara de gol se debía a un tropiezo que tuvo por el mal estado de la cancha. Ante ello, el panelista ‘Erizo’ comparó la acción del brasileño con el gol errado por el ‘Cóndor’ Mendoza cuando Perú se enfrentó ante Ecuador en el 2005.

“Cuando falló el gol, me hizo recordar a Andrés contra Ecuador”, fue lo que dijo el panelista durante la transmisión.

Luego de ello, Andrés Mendoza no toleró la comparación y lo encaró diciendo que no tenía por qué meterlo en el tema. Incluso, el ‘Cóndor’ lo amenazó y dijo que lo esperaba afuera para golpearlo.

“A mí no me metas con… Te estoy hablando enserio, acá no te voy a hacer problemas, a fuera yo te espero. No te equivoques conmigo, yo te espero a fuera y saco la pu…”, respondió ofuscado el exdelantero de la selección peruana.

Tras el altercado, el periodista indicó que después lo veían, pero que regrese para continuar con la transmisión.

lr.pe

¿Cómo fue el gol que falló Felipe Vizeu ante Alianza Lima?

Cerca de finalizar el primer tiempo, tras un pase de Maxloren Castro, el brasileño Felipe Vizeu falló una clara ocasión de gol. Tras no poder controlar el balón, el delantero dejó pasar la chance de poner a Sporting Cristal arriba en el marcador antes del descanso.

