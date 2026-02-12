Alianza Lima igualó 1-1 contra 2 de Mayo y quedó fuera de la Copa Libertadores 2026. La tarea del equipo blanquiazul era imponerse con solvencia para avanzar a la siguiente instancia, pero la ansiedad terminó provocando que se viva una noche para el olvido en Matute. El resultado enervó a los hinchas y provocó duras críticas contra Pablo Guede. Es más, algunos extrañaron a Néstor Gorosito, con quien vivieron una campaña internacional inolvidable en el 2025.

Justamente, el popular 'Pipo' reapareció en redes sociales para dejar una curiosa publicación, que generó la reacción de varios aficionados. Como se recuerda, el técnico argentino dejó el banquillo íntimo al final de la campaña pasada tras una serie de resultados negativos en la Liga 1.

Publicación de Néstor Gorosito. Foto: X/Néstor Gorosito.

Néstor Gorosito impacta con curiosa publicación tras eliminación de Alianza Lima

Mediante su cuenta en ‘X’, Gorosito publicó un emoji de una oreja. Este gesto quedó abierto a la interpretación de los hinchas, quienes lo consideran una indirecta tras la reciente eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026.

Bajo la dirección del argentino, Alianza Lima consiguió clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana, superando marcas históricas y obteniendo triunfos destacados, como las eliminaciones de Boca y Gremio, hasta instalarse en los cuartos de final del segundo certamen de clubes más importante de Sudamérica.

¿Cómo le fue a Néstor Gorosito en Alianza Lima?

La campaña de Néstor Gorosito con Alianza Lima fue más que encomiable. El DT disputó un total de 18 encuentros con el elenco blanquiazul, lo cual quedará marcado en la memoria del hincha, puesto que venían de varios tropiezos internacionales en las últimas temporadas.

En Copa Libertadores, 'Pipo' dejó en el camino a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique en la instancia previa. Si bien se quedaron en la fase de grupos, Alianza Lima alcanzó a clasificar a los playoffs de la Sudamericana, donde eliminó a nada más y nada menos que Gremio. En octavos de final, dejó afuera a Universidad Católica de Ecuador, pero terminan cayendo ante la U. de Chile en cuartos.