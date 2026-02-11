HOYSuscripcion LR Focus

Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: "Fue la confianza"

Después del empate 1-1 contra 2 de Mayo, el delantero ecuatoriano señaló que se tenía seguridad desde los doce pasos. Además, destacó el mérito del portero rival para atajar su remate.

Eryc Castillo fue titular en el 1-1 de Alianza Lima contra 2 de Mayo. Foto: captura de Telefe
Eryc Castillo fue titular en el 1-1 de Alianza Lima contra 2 de Mayo. Foto: captura de Telefe

Alianza Lima igualó 1-1 contra 2 de Mayo y quedo eliminado de la Copa Libertadores 2026. El conjunto blanquiazul necesitaba un triunfo para avanzar a la siguiente fase, pero el empate en Matute lo dejó con las manos vacías. Una de las jugadas más controversiales del partido fue el penal que falló Eryc Castillo en los minutos finales del primer tiempo.

En un principio, el delantero ecuatoriano no iba a patear la pena máxima. Sin embargo, Paolo Guerrero le concedió la oportunidad de ejecutarlo. En el postpartido, Castillo explicó por qué tomaron esta decisión.

Eryc Castillo explicó por qué Paolo Guerrero no pateó penal en la eliminación de Alianza Lima

En una entrevista a ras de cancha, Eryc Castillo aseguró que tenía confianza de que iba a convertir el penal. Por ello, Guerrero decidió cedérselo, a pesar de que usualmente el 'Depredador' es el usual encargado.

"Fue simplemente la confianza. Teníamos un partido planteado para podernos quedar con la clasificación. Lamentablemente, el arquero atajó. Fue mérito del arquero también. Hay que levantar la cabeza, seguir. El fútbol tiene estas cosas. Me quedo con el esfuerzo de mis compañeros; intentamos por todos lados. Triste por eso, hay que seguir", declaró para la prensa internacional.

Eryc Castillo valoró el esfuerzo de Alianza Lima pese a eliminación de la Copa Libertadores

En otro momento del diálogo, el popular 'Bombón' quiso destacar el rendimiento del equipo blanquiazul para encontrar la victoria a como dé lugar. Sin embargo, lamentó que les haya tocado perder en su casa.

"Como digo, hicimos todo lo que pudimos. Tratamos de manejar el partido como quisimos. Esto es fútbol, hay tres resultados y nos tocó el peor. Hay que seguir", concluyó.

