Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver las semifinales de la Copa del Rey 2026
El equipo de Lamine Yamal y compañía buscará sacar una ventaja en el Riyadh Air Metropolitano. Revisa todos los detalles del Barcelona vs Atlético Madrid.
El partido Bracelona vs Atlético Madrid promete regalarnos grandes emociones en la semifinal de ida de la Copa del Rey 2025-26. El conjunto blaugrana afronta un gran presente en la temporada y buscará dar un paso más hacia el bicampeonato; sin embargo, al frente tendrá un equipo que quiere dar el golpe.
La gran baja en el equipo comandado por Hansi Flick será el talentoso volante Pedri, quien todavía no logra recuperarse de su lesión. Por otra parte, se espera que el brasileño Raphinha pueda colver al cuadro titular
¿Cuándo juega Barcelona vs Atlético Madrid?
El partido entre Barcelona vs Atlético Madrid, por la semifinal de ida de la Copa del Rey, se disputará este jueves 12 de febrero. El estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en la capital española, será escenario del cruce.
¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid ?
En territorio peruano, el choque entre blaugranas y colchoneros se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid?
La transmisión por TV del Barcelona vs Albacete se podrá ver a través de América TV de manera gratuita y Movistar Deportes en cable. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.
- Brasil: Disney +
- Colombia: Winn Play
- Ecuador: El Canal del Fútbol
- México: Sky Sports
- Perú: América TV. Movistar Deportes
- Uruguay: Flow TV
- Venezuela: Venevision
- Estados Unidos: FUBOTV, ESPN Select
- España: TV La 1, Movistar +
¿Dónde ver Barcelona - Atlético Madrid online?
Si deseas ver Barcelona - Atlético Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma América tvGo, Movistar TV App y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.