Barcelona enfrentará al Atlético Madrid por las semifinales de la Copa del Rey

Catalanes tienen hoy su compromiso por LaLiga española ante el Mallorca en el Camp Nou (10:15 a.m.).

El Barcelona se medirá contra el Atlético Madrid.
El Barcelona se medirá contra el Atlético Madrid.

La Copa del Rey ya conoce a sus cuatro semifinalistas y el sorteo dejó sobre la mesa un partido que tranquilamente puede definir el título: FC Barcelona enfrentará en partidos de ida y vuelta al Atlético Madrid. El primer duelo se disputará en la capital española el próximo jueves 12 de febrero; mientras que la revancha está pactada para el 3 de marzo en el Camp Nou.

El historial más reciente entre ambos equipos tiene un sabor especial. En las semifinales de la edición anterior, ambos equipos igualaron 4-4 en la ida disputada en el campo del Barza; mientras que, en la revancha, lograron una buena victoria 1-0 en el Metropolitano.

En tanto, el conjunto catalán tiene hoy su partido por LaLiga ante el Mallorca (10:15 a.m.), donde buscará ampliar su ventaja que lleva sobre el Real Madrid (54). Apenas es una unidad lo que separan a ambos equipos que vienen luchando palmo a palmo por el título.

La gran final está programada para el 18 o 19 de abril en el estadio de La Cartuja (Sevilla), que repite como sede del desenlace del torneo.

En tanto, ayer mediante sus redes sociales, el cuadro catalán informó sobre la renovación de Fermín López hasta el 2031.

“Espero hacer historia en el Barza. Espero ganar títulos con mis compañeros, con la afición y con el club. Este es el sueño que he tenido siempre”, dijo el centrocampista luego de firmar su nuevo vínculo.

Cabe mencionar que la otra llave, el Athletic Club medirá fuerzas contra la Real Sociedad (ida miércoles 12 de febrero).

