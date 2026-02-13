Alianza Lima sigue pensando en lo que pudo ser su pase de ronda en la Copa Libertadores. Tras el resultado negativo frente a 2 de Mayo, uno de los dirigidos por Pablo Guede habló sobre lo que se viene ahora para el conjunto blanquiazul, luego de quedar eliminados. En una reciente conversación con L1 Max, Gaspar Gentile habló acerca de lo que se viene para Alianza y no dudó en señalar que quedar fuera de la Libertadores no es un fracaso, como muchos dicen.

"Dolor, tristeza, es normal, porque todos queríamos pasar de fase por lo que significa el club y el grupo que tenemos. Un poco tristes y dolidos, pero tenemos que superarlo porque tenemos la pelea del torneo y debemos enfocarnos en eso”, empezó diciendo el jugador blanquiazul, quien dio a conocer que ahora la prioridad es la Liga 1.

Gaspar Gentile no considera fracaso eliminación de Alianza Lima

En sus declaraciones, indicó que, aunque les duele haber quedado fuera de la competición, ahora deben enfocarse en el campeonato local.

“Yo no lo veo como un fracaso. Sí que nos duele a todos, porque queríamos pasar por lo que significa la institución. No se nos dio, en los 180 minutos tuvimos un montón de oportunidades de que sea distinto. Esto recién arranca, nos queda mucho por delante, tenemos una gran revancha en el torneo y debemos enfocarnos en eso”, empezó diciendo el extremo.

“Yo creo que sí. El objetivo que nos trazamos todos desde que llegamos acá es salir campeón del torneo local, sin duda. Es un objetivo que tenemos todo el grupo, un sueño. Sabemos lo importante que es la Copa, pero nada, hoy nos toca enfocarnos en el torneo y es lo que vamos a hacer”, sentenció el argentino.

Gentile y su postura sobre penal fallado por Eryc Castillo

En otro momento, opinó sobre cómo se siente Eryc Castillo tras fallar el penal que pudo poner en ventaja a Alianza. Además, señaló la posible razón por la cual Paolo Guerrero no quiso patearlo.

"Castillo está dolido, pero siempre digo que solo yerra el que tiene la valentía de patear. Hoy le tocó a él, pero lo bancamos y sabemos el gran jugador que es. Si bien Paolo Guerrero venía pateando, quizá pensó que lo tenían referenciado porque siempre pone al equipo por delante. Eryc ya había ejecutado antes, le pega bien y fuerte, pero esta vez falló. Esto es así".