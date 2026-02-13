HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Milagros Jáuregui: trasladan a menores de "La Casa del Padre" | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Fútbol Peruano

Gaspar Gentile dio tajante opinión sobre eliminación de Alianza Lima en Copa Libertadores: "No lo veo como fracaso"

Gaspar Gentile no dudó en señalar que ahora el objetivo del equipo se encuentra en la Liga 1, tras quedar fuera de la Libertadores frente a 2 de Mayo.

El jugador de Alianza Lima analizó la derrota frente a 2 de Mayo. Foto: Instagram
El jugador de Alianza Lima analizó la derrota frente a 2 de Mayo. Foto: Instagram

Alianza Lima sigue pensando en lo que pudo ser su pase de ronda en la Copa Libertadores. Tras el resultado negativo frente a 2 de Mayo, uno de los dirigidos por Pablo Guede habló sobre lo que se viene ahora para el conjunto blanquiazul, luego de quedar eliminados. En una reciente conversación con L1 Max, Gaspar Gentile habló acerca de lo que se viene para Alianza y no dudó en señalar que quedar fuera de la Libertadores no es un fracaso, como muchos dicen.

"Dolor, tristeza, es normal, porque todos queríamos pasar de fase por lo que significa el club y el grupo que tenemos. Un poco tristes y dolidos, pero tenemos que superarlo porque tenemos la pelea del torneo y debemos enfocarnos en eso”, empezó diciendo el jugador blanquiazul, quien dio a conocer que ahora la prioridad es la Liga 1.

PUEDES VER: Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

lr.pe

Gaspar Gentile no considera fracaso eliminación de Alianza Lima

En sus declaraciones, indicó que, aunque les duele haber quedado fuera de la competición, ahora deben enfocarse en el campeonato local.

Yo no lo veo como un fracaso. Sí que nos duele a todos, porque queríamos pasar por lo que significa la institución. No se nos dio, en los 180 minutos tuvimos un montón de oportunidades de que sea distinto. Esto recién arranca, nos queda mucho por delante, tenemos una gran revancha en el torneo y debemos enfocarnos en eso”, empezó diciendo el extremo.

“Yo creo que sí. El objetivo que nos trazamos todos desde que llegamos acá es salir campeón del torneo local, sin duda. Es un objetivo que tenemos todo el grupo, un sueño. Sabemos lo importante que es la Copa, pero nada, hoy nos toca enfocarnos en el torneo y es lo que vamos a hacer”, sentenció el argentino.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

lr.pe

Gentile y su postura sobre penal fallado por Eryc Castillo

En otro momento, opinó sobre cómo se siente Eryc Castillo tras fallar el penal que pudo poner en ventaja a Alianza. Además, señaló la posible razón por la cual Paolo Guerrero no quiso patearlo.

"Castillo está dolido, pero siempre digo que solo yerra el que tiene la valentía de patear. Hoy le tocó a él, pero lo bancamos y sabemos el gran jugador que es. Si bien Paolo Guerrero venía pateando, quizá pensó que lo tenían referenciado porque siempre pone al equipo por delante. Eryc ya había ejecutado antes, le pega bien y fuerte, pero esta vez falló. Esto es así". 

Notas relacionadas
Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

LEER MÁS
Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

LEER MÁS
Alianza Lima - Géminis: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - Géminis: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

LEER MÁS
Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

LEER MÁS
Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: "No vamos a permanecer en silencio"

Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: "No vamos a permanecer en silencio"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad de Lima con días contados para cancelar uso de caballos para paseos en carruaje tras sentencia del Poder Judicial: funcionarios podrían ser denunciados

Rusia bloquea WhatsApp por presuntas violaciones de la ley en medio de una serie de restricciones de Putin contra redes sociales

Tensión entre EE.UU. y China por puerto de Chancay sacude la política exterior del Perú: ¿A qué bando se inclina?

Fútbol Peruano

¿Dónde ver Universitario vs Cienciano HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Primer ministro reconoce que el gobierno no ha decidido comprar los cazas F-16 Block 70

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025