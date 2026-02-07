Barcelona golea 3-0 al Mallorca y sigue en lo más alto de LaLiga española

El FC Barcelona sigue sonriendo en LaLiga y amplía su ventaja sobre el Real Madrid. Ayer el conjunto de Hansi Flick mostró dos caras para golear 3-0 al Mallorca en el Camp Nou con anotaciones de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal.

Ya lo dijo en conferencia el estratega alemán luego del triunfo: “No estoy contento con la primera parte, no jugamos a nuestro nivel ni con nuestra dinámica. El juego era lento. Pero al final tenemos tres puntos, tres goles y ninguno en contra. Fue un buen día”.

Y es que en el arranque el Mallorca aprovechó algunos errores en defensa para asustar a los catalanes en más de una ocasión. Incluso sobre los 19 minutos tuvo la más clara, pero Vedad Muriqi falló increíblemente casi debajo del arco.

Recién sobre 25 minutos de juego Marcus Rashford con un buen derechazo tuvo su primer remate al arco y lo que sería un aviso previo al gol de Robert Lewandowski (29’), ya que vio un mal despeje que rebotó en Dani Olmo y ya habilitado, se sacó de encima con un amague al defensor y al arquero para romper el cero.

Ya sobre el final de la primera mitad, Rashford envió un tiro libre que el ‘1’ del Mallorca manoteó y en el rebote Yamal desperdició la ocasión casi debajo del arco.

Para el complemento el Barcelona salió con otra actitud y empezó a hacer figura al golero Leo Roman, quien sacó varios remates, pero ya nada pudo hacer cuando Yamal (61’) se decidió a rematar de zurda desde casi la media luna y colocar el 2-0 parcial. Hasta que Marc Bernal (83’) en un contragolpe y dejando regado a su marca, definió al primer palo para un 3-0 justo y que pone al Barcelona (58 puntos) en lo más alto de LaLiga con una ventaja de cuatro sobre el escolta Real Madrid (54) y que hoy visita al Valencia en Mestalla (3:00 p.m.).