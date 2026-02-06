Barcelona vs Mallorca EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 23 de LaLiga de España
El partido por la jornada 23 en LaLiga española entre Barcelona y Mallorca se disputará este sábado 7 de febrero en el estadio Camp Nou.
Barcelona vs Mallorca EN VIVO juegan este sábado 7 de febrero, desde las 10.15 a. m., por la fecha 23 de LaLiga de España. El partido se llevará a cabo en el estadio Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Los dirigidos por Hansi Flick recibirán a Malllorca, uno de los equipos que busca alejarse de la zona de descenso. El actual líder del campeonato buscará ampliar su invicto como local, teniendo en cuenta que hasta el momento, ha ganado todos los partidos jugando en esa condición. Por su parte, la visita va por su segundo triunfo en calidad de visita, una tarea complicada que buscará concretar ante uno de los favoritos a llevarse el título.
¿A qué hora juega Barcelona vs Mallorca?
Los equipos de Barcelona y Mallorca se verán las caras por la fecha 23 de LaLiga española. El partido se jugará este sábado 7 de febrero en Barcelona, desde las 10.15 a. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 12.15 a. m.
- Colombia, Ecuador: 10.15 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.
- Bolivia, Venezuela: 11:15 a.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.15 p. m.
- España: 4.15 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Mallorca?
El partido Barcelona vs Mallorca, por la fecha 23 de LaLiga española, será transmitido por la señal de ESPN para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.
Alineaciones probables de Barcelona vs Mallorca
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frankie de Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford y Ferrán Torres.
- Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Martin Valjent, David López, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samú Costa; Antonio Sánchez, Sergi Darder, Juan Virgili y Vedat Muriqi.
Pronóstico de Barcelona vs Mallorca
- Betsson: gana Barcelona (1,14), empate (8,80), gana Mallorca (16,50)
- Betano: gana Barcelona (1,17), empate (7,80), gana Mallorca (14,50)
- Bet365: gana Barcelona (1,14), empate (9,00), gana Mallorca (15,00)
- 1XBet: gana Barcelona (1,21), empate (9,25), gana Mallorca (12,20)
- Coolbet: gana Barcelona (1,15), empate (10,00), gana Mallorca (17,00)
- Doradobet: gana Barcelona (1,17), empate (9,50), gana Mallorca (17,00)
¿En qué estadio juegan Barcelona vs Mallorca?
Barcelona y Mallorca disputarán este encuentro por la fecha 23 de LaLiga española en el estadio Camp Nou, ubicado en Barcelona. El recinto tiene capacidad para 99.354 espectadores.