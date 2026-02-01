HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Real Madrid consiguió una agónica victoria sobre el Rayo Vallecano (2-1) por LaLiga española

Kylian Mbappé marcó el gol del triunfo en la última jugada del partido y Jude Bellingham acabó con una lesión que preocupa.

Mbappé marcó de penal.
Mbappé marcó de penal. | AFP

Como un equipo irregular se ha mostrado el Real Madrid en estas últimas jornadas. Por Champions League perdió a manos del Benfica por lo que no le quedó de otra y solo se clasificó a los “Play-offs” con miras a los octavos de final del torneo más importantes de clubes. Y lo que ayer debía ser un partido tranquilo y con un resultado abultado, se complicó. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa pasaron demasiados apuros para derrotar 2-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu por la jornada 22 de LaLiga.

La visita dio el primer susto con un zurdazo de Ilias Akhomach que pasó cerca del arquero Thibaut Courtois. En lo que era la respuesta del Madrid llegó una mala noticia. Jude Bellingham corrió por el balón, pero en ese intentó sintió un estirón en su muslo izquierdo por lo que tuvo que ser salió antes de los 10 minutos.

Pese a ello, Vinícius Jr. (15’) amagó a dos defensores y clavó el esférico en el fondo de la red con un disparo al ángulo y colgando al ‘1’ del Rayo Vallecano, equipo recién pudo salir de su asombro.

El cuadro de Vallecas no bajó los brazos y pudo obtener el premio a su esfuerzo en el inicio del complemento. Un cambio de juego de derecha a izquierda fue para la cabeza de Álvaro García, quien bajó el balón preciso para la zurda de Jorge de Frutos (49’) para anticiparse a la marca de Aurelien Tchouameni y de ahí vencer a Courtois. El duelo estuvo muy interesante, incluso el Rayo tuvo varias chances de voltear el resultado, pero la falta de efectividad le pasó factura. Y un remate al palo de Kylian Mbappé ahogó el grito de gol para los madridistas. Sin embargo, una polémica falta en el área contra Brahim Díaz fue pitada penal. Mbappé (90’ +10) cambió por gol y el Real Madrid sigue segundo con 54 puntos.

Notas relacionadas
Real Madrid logra importante victoria ante Rayo Vallecano por LaLiga: merengues se ponen a un punto del Barcelona

Real Madrid logra importante victoria ante Rayo Vallecano por LaLiga: merengues se ponen a un punto del Barcelona

LEER MÁS
Barcelona golea al Elche en condición de visitante y se mantiene en lo más alto de LaLiga

Barcelona golea al Elche en condición de visitante y se mantiene en lo más alto de LaLiga

LEER MÁS
Frente a 50.000 personas: árbitro le propuso matrimonio a su novio en pleno partido de la Bundesliga

Frente a 50.000 personas: árbitro le propuso matrimonio a su novio en pleno partido de la Bundesliga

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima venció a San Martín en un partidazo por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima venció a San Martín en un partidazo por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Deportes

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Fixture de la Liga 1 2026: ¿a qué hora empiezan los partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura?

Partidos de hoy, 30 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025