Real Madrid consiguió una agónica victoria sobre el Rayo Vallecano (2-1) por LaLiga española

Como un equipo irregular se ha mostrado el Real Madrid en estas últimas jornadas. Por Champions League perdió a manos del Benfica por lo que no le quedó de otra y solo se clasificó a los “Play-offs” con miras a los octavos de final del torneo más importantes de clubes. Y lo que ayer debía ser un partido tranquilo y con un resultado abultado, se complicó. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa pasaron demasiados apuros para derrotar 2-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu por la jornada 22 de LaLiga.

La visita dio el primer susto con un zurdazo de Ilias Akhomach que pasó cerca del arquero Thibaut Courtois. En lo que era la respuesta del Madrid llegó una mala noticia. Jude Bellingham corrió por el balón, pero en ese intentó sintió un estirón en su muslo izquierdo por lo que tuvo que ser salió antes de los 10 minutos.

Pese a ello, Vinícius Jr. (15’) amagó a dos defensores y clavó el esférico en el fondo de la red con un disparo al ángulo y colgando al ‘1’ del Rayo Vallecano, equipo recién pudo salir de su asombro.

El cuadro de Vallecas no bajó los brazos y pudo obtener el premio a su esfuerzo en el inicio del complemento. Un cambio de juego de derecha a izquierda fue para la cabeza de Álvaro García, quien bajó el balón preciso para la zurda de Jorge de Frutos (49’) para anticiparse a la marca de Aurelien Tchouameni y de ahí vencer a Courtois. El duelo estuvo muy interesante, incluso el Rayo tuvo varias chances de voltear el resultado, pero la falta de efectividad le pasó factura. Y un remate al palo de Kylian Mbappé ahogó el grito de gol para los madridistas. Sin embargo, una polémica falta en el área contra Brahim Díaz fue pitada penal. Mbappé (90’ +10) cambió por gol y el Real Madrid sigue segundo con 54 puntos.